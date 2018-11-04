Стала известна предварительная причина смерти активистки Екатерины Гандзюк

Екатерина Гандзюк / 112.ua

Причиной смерти известной херсонской активистки Екатерины Гандзюк стал оторвавшийся тромб, говорится в комментариях к информации о ее кончине в группе "Хто замовив Катю Гандзюк?" в Facebook.

Оторвавшийся тромб, как причину смерти Гандзюк, также подтверждают источники издания InfoResist.

"У Катюши было 40% ожогов тела сильнейшим концентратом серной кислоты, а не кипятком из чайника! Кислоты, которая проела кожу до внутренних органов! Отказывали почки, печень! Врачи не давали гарантий на жизнь, это чудо и Катина сила воли что она 100 дней еще промучилась от страшной боли в реанимации",- написала в Facebook пользователь Лилия Якубсон.

Отметим, что на смерть Гандзюк отреагировал президент Украины Петр Порошенко.

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"Хочу сейчас обратиться к правоохранителям, чтобы было сделано все возможное для того, чтобы были найдены убийцы, чтобы убийцы были наказаны, оказались на скамье подсудимых и мы все должны объединить усилия для того, чтобы это произошло", - подчеркнул Порошенко в Турции во время церемонии открытия центра украинской общины в Анталье.

Екатерина Гандзюк скончалась в больнице в воскресенье, 4 ноября.

Ранее Гандзюк опубликовала видеообращение из больничной палаты.

Напомним, утром 31 июля в Херсоне неизвестный напал на управляющую делами исполкома местного горсовета Екатерину Гандзюк, облив ее кислотой.

Позднее четверо из пяти задержанных по подозрению в нападении с кислотой на активистку и чиновницу уже раскаялись и сознались в содеянном.