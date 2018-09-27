"Я выгляжу лучше, чем справедливость и правосудие". Гандзюк опубликовала видеообращение из больничной палаты

Гандзюк записала первое обращение после трагедии / Фото: скриншот из видео

Облитая кислотой сотрудница горсовета Херсона Екатерина Гандзюк впервые после нападения опубликовала видеообращение, в котором заявила об ужасающем состоянии украинского правосудия.

"Да, я знаю, что выгляжу сейчас плохо. Но, по крайней мере, меня лечат. Меня лечат хорошо украинские врачи. И я точно я знаю, что я выгляжу сейчас гораздо лучше, чем выглядят в Украине справедливость и правосудие. Потому что их сегодня не лечит никто", - заявила прикованная к постели пострадавшая на камеру.

По словам Гандзюк, в Украине нападение на активистов приобретает массовые масштабы, однако правосудие не пытается разыскать и наказать виновных.

"Гандзюк - это не просто моя фамилия. Это фамилия среди 40 других фамилий, пострадавших от нападений, произошедших за последний год. За последний год в Украине произошло 40 нападений на общественных активистов. Заказчики ни одного из которых не были названы. Хуже всего - половину из этого списка я знаю лично. Это больше всего меня ужасает: половина этого списка, - люди с которыми я лично знакома", - отметила она.

Активистка утверждает, что расследования многочисленных нападений саботируются правоохранительными органами, которые даже не пытаются отыскать заказчиков тяжких преступлений.

"Беда в том, что все эти вопросы стали риторическими. Но я верю, что все виновные будут найдены, наказаны и осуждены. И что каждый из нас будет свободным. И не будет иметь в сердце страха", - сказала Гандзюк.

Напомним, утром 31 июля в Херсоне неизвестный напал на управляющую делами исполкома местного горсовета Екатерину Гандзюк, облив ее кислотой.

Позднее четверо из пяти задержанных по подозрению в нападении с кислотой на активистку и чиновницу уже раскаялись и сознались в содеянном.