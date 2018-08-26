Стало известно об ухудшении состояния здоровья пострадавшей активистки Гандзюк

Екатерина Гандзюк / 112.ua

Ухудшилось состояние здоровья советницы городского головы Херсона Екатерины Гандзюк, которая находится на лечении после того, как ее облили кислотой.

Об этом сообщила адвокат Гандзюк Евгения Закревская, а также такая информация опубликована в группе Facebook "Кто заказал Катю Гандзюк?", которую создали друзья Екатерины, активисты и журналисты, пишет "Громадське".

При этом для пострадавшей просили передать необходимые лекарства, которых нет в Украине. В сообществе отметили, что деньги на них есть.

"Опыта лечения ожогов такого масштаба нет не только в нашей стране, но и в любых других государствах, поэтому приходится прибегать к новейшим препаратам, которые не успели пройти сертификацию в нашей стране, а потому купить их можно только за рубежом", — подчеркивается в сообщении.

Напомним, утром 31 июля в Херсоне неизвестный напал на управляющую делами исполкома местного горсовета Екатерину Гандзюк, облив ее кислотой. Позже активисты "Нацкорпуса" забросали дымовыми шашками здание Херсонской прокуратуры, требуя расследовать покушение на Гандзюк. Позднее подозреваемому в атаке на Гандзюк избрали меру пресечения, а также стало известно, где он приобретал кислоту.

20 августа полиция Херсона заявила, что 19 августа в результате проведения спецоперации правоохранители задержали еще троих граждан, подозреваемых в нападении с кислотой на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк.

Позднее четверо из пяти задержанных по подозрению в нападении с кислотой на активистку и чиновницу Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк уже раскаялись и сознались в содеянном. Сейчас следствие установило их причастность к совершению с особой жестокостью покушения на Гандзюк.