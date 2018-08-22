Нападение на Гандзюк: суд отпустил подозреваемого Новикова отпустили и закрыл дело

Подозревали в покушении на Гандзюк отпустили из-под стражи

Николая Новикова, которого подозревали в покушении на и.о. управляющей делами исполкома Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк, отпустили из-под стражи.

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на заявление сестры Новикова Ирины Кадуковой.

По ее словам, брата освободили еще до рассмотрения апелляции. Еще до начала судебного заседания к ней подошел прокурор, чтобы сообщить, что дело закрыто, а ее брат признан невиновным.

В свою очередь адвокат подозреваемого сообщил, что апелляцию отозвали, так как накануне судебного заседания прокурор показал постановление о закрытии уголовного производства против Новикова.

Напомним, утром 31 июля в Херсоне неизвестный напал на управляющую делами исполкома местного горсовета Екатерину Гандзюк, облив ее кислотой. Позже активисты "Нацкорпуса" забросали дымовыми шашками здание Херсонской прокуратуры, требуя расследовать покушение на Гандзюк. Позднее подозреваемому в атаке на Гандзюк избрали меру пресечения, а также стало известно, где он приобретал кислоту.

20 августа Полиция Херсона заявила, что 19 августа в результате проведения спецоперации правоохранители задержали еще троих граждан, подозреваемых в нападении с кислотой на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк.