Луценко выложил в Сеть данные о заказчиках нападения на Гандзюк в Херсоне

Екатерина Гандзюк

Во время расследования атаки с кислотой на и.о. управделами горсовета Херсона Екатерину Гандзюк вскрылись новые факты.

Соответствующее сообщение опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Он опубликовал фотокопию части документа, которая свидетельствует, что нападение на Гандзюк оценивается как совершенное по заказу сотрудников правоохранительных и госорганов, а также при содействии сепаратистских организаций, действующих в пределах юга Украины.

Как считают следователи прокуратуры Херсона отметили, что покушение на его жизнь совершили с ради дестабилизации ситуации в городе.

Напомним, утром 31 июля в Херсоне неизвестный напал на управляющую делами исполкома местного горсовета Екатерину Гандзюк, облив ее кислотой. Позже активисты "Нацкорпуса" забросали дымовыми шашками здание Херсонской прокуратуры, требуя расследовать покушение на Гандзюк. Позднее подозреваемому в атаке на Гандзюк избрали меру пресечения, а также стало известно, где он приобретал кислоту.