Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения

Суд решил арестовать подозреваемого в покушении на Екатерину Гандзюк

В понедельник, 6 августа, в Херсоне городской суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей мужчине, подозреваемому в покушении на убийство управляющей делами Херсонского горсовета, советницы мера областного центра, активистки Екатерины Гандзюк.

Служители Фемиды решили, что подозреваемый должен находиться под стражей на два месяца без права на внесение залога, написал спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

“… Херсонский городской суд избрал меру пресечения подозреваемому в покушении на убийство… Гандзюк… Процессуальное руководство в данном уголовном производстве, открытом по п. 4. ч. 2 ст. 115 (статья Уголовного кодекса — умышленное убийство), осуществляет прокуратура Херсонской области”, — отметил он.

Напомним, утром 31 июля в Херсоне злоумышленник напал на Екатерину Гандзюк — облил ее кислотой. Позже пострадавшую доставили медицинским бортом из города в одну из больниц Киева, а подозреваемого в нападении — задержали.