Облитую кислотой Гандзюк доставили самолетом из Херсона в Киев: фото и видео

1 августа 2018, 22:41

Медики оценивают состояние чиновницы, как "стабильно тяжелое".

  • Облитую кислотой Гандзюк доставили самолетом из Херсона в Киев: фото и видео Пресс-служба ГСЧС
  • Облитую кислотой Гандзюк доставили самолетом из Херсона в Киев: фото и видео Пресс-служба ГСЧС
  • Облитую кислотой Гандзюк доставили самолетом из Херсона в Киев: фото и видео Пресс-служба ГСЧС
  • Облитую кислотой Гандзюк доставили самолетом из Херсона в Киев: фото и видео Пресс-служба ГСЧС
  • Облитую кислотой Гандзюк доставили самолетом из Херсона в Киев: фото и видео Пресс-служба ГСЧС
  • Облитую кислотой Гандзюк доставили самолетом из Херсона в Киев: фото и видео Пресс-служба ГСЧС

Сотрудницу горисполкома и советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк, которую накануне неизвестные облили кислотой, доставили медицинским бортом из Херсона в одну из столичных больниц.

"1 августа, около пяти вечера, самолет ГСЧС приземлился на столичном аэродроме с пострадавшей Екатериной Гандзюк из Херсона. Женщину уже ждала карета скорой помощи. В дальнейшем здоровьем Екатерины будут заниматься столичные врачи", - сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По словам врача-анестезиолога Херсонской областной больницы Игоря Равелева, состояние Гандзюк оставалось стабильно тяжелым.

"Состояние больной за сутки не изменилось в худшую сторону, стабильно тяжелое. Она в сознании, контактна. Все ее жизненно важные функции нормализованы в виде нормального артериального давления, работы почек, поэтому больная стабильна на сегодня", — заявил он в эфире "112 Украина".

Как сообщил на брифинге замначальника ГУ Нацполиции в Херсонской области Николай Вербицкий, уголовное производство по делу Гандзюк переквалифицировано на покушение на убийство с особой жестокостью. Он также сообщил, что нападающий выплеснул на Гандзюк около литра концентрированной серной кислоты.

По словам Вербицкого, полиции не удалось получить показания пострадавшей — в больнице она общается только с родными и коллегами.

"Мы не допросили ни потерпевшую, ни ее родственников, хотя такой допрос нужен, поскольку преступление совершено в дневное время суток, в непосредственной близости находился злоумышленник. Она могла его разглядеть, элементарно для составления более подробного фоторобота. Мы готовы в любое время суток, когда будет удобно потерпевшей, однако, к сожалению, это связано с состоянием здоровья, или нежеланием – мы не пообщались с ней", — заявил он.

В полиции рассматривают две версии нападения: профессиональная деятельность и гражданская позиция потерпевшей.

Напомним, утром 31 июля в Херсоне неизвестный напал на управляющую делами исполкома местного горсовета Екатерину Гандзюк, облив ее кислотой.

Позже активисты "Нацкорпуса" забросали дымовыми шашками здание Херсонской прокуратуры, требуя расследовать покушение на Гандзюк.

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Киев самолет Херсон пострадавшая серная кислота Екатерина Гандзюк
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