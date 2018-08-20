Полиция задержала еще троих подозреваемых в нападении на Екатерину Гандзюк

Сергей Князев заявил, что полиция проверяет причастность задержанных к нападению / УНИАН

Полиция Херсона заявила, что 19 августа в результате проведения спецоперации правоохранители задержали еще троих граждан, подозреваемых в нападении с кислотой на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк.

Всего на сегодняшний день в руках полиции находятся "пять человек, которые подозреваются следствием в организации и соучастии в совершении покушения на убийство сотрудницы городского самоуправления Екатерины Гандзюк", заявил глава Читайте такжеЛуценко выложил в Сеть данные о заказчиках нападения на Гандзюк в ХерсонеНацполиции Сергей Князев, сообщает пресс-служба полиции.

Князев также заявил, что согласно полученной информации, большая часть задержанных является ветеранами антитеррористической операции на востоке Украины.

Напомним, утром 31 июля в Херсоне неизвестный напал на управляющую делами исполкома местного горсовета Екатерину Гандзюк, облив ее кислотой. Позже активисты "Нацкорпуса" забросали дымовыми шашками здание Херсонской прокуратуры, требуя расследовать покушение на Гандзюк. Позднее подозреваемому в атаке на Гандзюк избрали меру пресечения, а также стало известно, где он приобретал кислоту.

Однако еще позже блогер Денис Казанский опубликовал видео, в котором несколько человек подтверждают, что в день покушения подозреваемый находился в другом месте. Полиция снова начала оперативно-розыскные мероприятия и смогла задержать еще двоих подозреваемых в нападении.