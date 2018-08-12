Подозреваемый в покушении на Гандзюк в день инцидента был в другом месте - СМИ

12 августа 2018, 16:32

По крайней мере, так утверждают свидетели, которых опросили журналисты,а полиция - не удосужилась.

Полиция не вызывала львовян на допрос
Полиция не вызывала львовян на допрос / скриншот

Семейная пара из Львова, Анна и Сергей Антонишины, утверждают, что Николай Новиков, которого подозревают в покушении на убийство херсонской активистки и чиновницы Екатерины Гандзюк, весь тот день, когда произошел инцидент, пробыл с ними.

Об этом они говорят на видео, опубликованном журналистом и блогером Денисом Казанским.

"Выгораживать Новикова этим людям нет смысла. Они общаются с его сестрой (свел трагический случай), а с самим Новиковым мало знакомы. Львовяне не являются близкими друзьями Новикова, и не имеют никаких причин, чтобы лжесвидетельствовать и зарабатывать себе уголовную статью за укрывательство преступника", - отмечает Казанский.

Читайте такжеЛуценко выложил в Сеть данные о заказчиках нападения на Гандзюк в ХерсонеСвидетели в один голос заявили, что полиция их на допрос по этому делу не вызывала.

"По какой причине это произошло — не ясно. Но все выглядит так, как будто полиция заинтересована в том, чтобы повесить преступление на Новикова, вместо того, чтобы найти реального преступника. Поэтому в суде не было ключевых свидетелей по его делу", - резюмирует блогер.

Напомним, утром 31 июля в Херсоне неизвестный напал на управляющую делами исполкома местного горсовета Екатерину Гандзюк, облив ее кислотой. Позже активисты "Нацкорпуса" забросали дымовыми шашками здание Херсонской прокуратуры, требуя расследовать покушение на Гандзюк. Позднее подозреваемому в атаке на Гандзюк избрали меру пресечения, а также стало известно, где он приобретал кислоту.

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Херсон подозреваемый Новиков нацполиция Денис Казанский покушение на убийство Екатерина Гандзюк
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