Тимошенко объявила начало процедуры импичмента Порошенко

Тимошенко заговорила об импичменте Порошенко

О начале процедуры импичмента президента Петра Порошенко во вторник, 26 февраля, заявила с трибуны Верховной Рады лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

По ее словам, причиной такого шага стало опубликованное накануне журналистское расследование об обогащении окружения главы государства на схемах в оборонной сфере.

Тимошенко подчеркнула, что процедуру импичмента Порошенко ее политсила начинает вместе с другими фракциями, а также предложила другим депутатам присоединиться к этой инициативе.

"То, что журналистами было найдено, подпадает под статью 111 Уголовного кодекса Украины. Это государственная измена, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитета, территориальной ценности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической безопасности страны.

Вместе с другими фракциями мы начинаем процедуру импичмента президента. И мы обращаемся ко всем без исключения депутатам, которые имеют честь и совесть для того, чтобы поставить на место все те организованные преступные группировки", - отметила Тимошенко.

Напомним, ранее глава МВД назвал команду Петра Порошенко лидером по количеству нарушений в ходе избирательной кампании.

Позже Аваков добавил, что сумма средств, фигурирующая в делах о подкупе предвыборным штабом Петра Порошенко избирателей составляет 1,5 млрд грн (около $55 млн).

Позднее замглавы фракции БПП в Верховной Раде Сергей Березенко потребовал извинений от Авакова.

В свою очередь в СБУ заявили о разоблачении механизма подкупа избирателей и влияния России на результаты голосования на выборах президента Украины.