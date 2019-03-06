Луценко предложил новую схему доставки военных деталей из России

Юрий Луценко считает, что покупка деталей у агрессора оправдана их отсутствием Украине / Украинские новости

Генеральный прокурор Юрий Луценко предложил, чтобы детали к военной технике поставляли из России небольшое количество предприятий, которые будут внесены в особый список СНБО.

"Мое предложение сводится к следующему - предприятия, которые поставляют необходимые детали, узлы, агрегаты из страны-агрессора не должны исчисляться тысячами. Их порядок должен быть четко выписан в закрытом решении СНБО, их количество должно быть ограничено, а еще лучше, чтобы они свелись к филиалу одного из государственных предприятий", - заявил Луценко во время заседания СНБО.

По словам ГПУ, таким образом чиновники смогут оправдаться перед обществом, поскольку покупка деталей у агрессора необходима, ведь не все возможно изготовить в Украине.

"И вместо 5770 поставщиков мы бы имели, условно говоря, 20 поставщиков из рисковых территорий, которые находятся полностью под контролем всех уполномоченных на это государственных органов", - утверждает Луценко.

Ранее Луценко заявил, что журналисты обнародовали информацию о хищениях в Укроборонпроме за несколько недель до окончания расследования, а их сенсация основывается на утечке фактов из материалов дела в правоохранительных органах.

Напомним, журналисты Наших грошей опубликовали расследование о хищениях в украинской оборонной сфере на сумму более 250 млн гривен, в котором якобы замешано окружение президента Петра Порошенко - близкие друзья и бизнес-партнеры, в том числе Олег Гладковский с сыном Игорем.

Из-за вспыхнувшего скандала глава государства 4 марта уволил Гладковского-старшего с должности первого замсекретаря СНБО.

Позднее Гладковский-младший записал видеоответ журналистам, в котором пообещал раскрыть источники "слива" их расследования.

В Укроборонпроме категорически опровергли информацию о махинациях с приборами для самолетов.