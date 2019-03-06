Порошенко пообещал провести международный аудит Укроборонпрома

Петр Порошенко / president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко в ходе заседания СНБО анонсировал комплексный международный аудит концерна Укроборонпром и ревизию всех контрактов.

"Во-первых, мы инициируем сейчас в соответствии с законом о национальной безопасности комплексный международный аудит концерна "Укроборонпром", комплексную ревизию всех контрактов. Это должно произойти прозрачно и вызвать доверие со стороны украинского общества. Во-вторых, я предлагаю немедленно решить вопрос о расширении состава наблюдательного совета концерна за счет международных специалистов из стран-партнеров, которые являются членами НАТО", - цитирует Порошенко УНИАН.

По мнению журналиста Александра Дубинского, заявление президента является еще одной жалкой попыткой оправдаться.

"Какой же Петя ж@лкий в своём постоянном враньё и попытках оправдаться. А про уголовные дела 2015 года о хищениях средств с концерна тебе, как главе СНБОУ - до сих пор было не ведомо? Тогда какой ты "главнокомандующий", если у тебя под носом ворует твой друг и партнёр, открываются десятки уголовных дел, а ты этого не замечаешь? И начинаешь дергаться только тогда, когда тебя тукнули носом в воровство из Вашингтона", - написал Дубинский на своей странице в Facebook.

Ранее журналисты Наших грошей опубликовали расследование о хищениях в украинской оборонной сфере на сумму более 250 млн гривен, в котором якобы замешано окружение президента Петра Порошенко - близкие друзья и бизнес-партнеры, в том числе Олег Гладковский с сыном Игорем.

Из-за вспыхнувшего скандала глава государства 4 марта уволил Гладковского-старшего с должности первого замсекретаря СНБО.

Позднее Гладковский-младший записал видеоответ журналистам, в котором пообещал раскрыть источники "слива" их расследования.

В Укроборонпроме категорически опровергли информацию о махинациях с приборами для самолетов.