Никаких откатов: В Укроборонпроме категорически опровергли о махинациях с приборами для самолетов

Укроборонпром / УНИАН

Руководство госконцерна Укроборонпром назвало манипулятивными данные об "откате" недавно уволенного с поста заместителя секретаря СНБО и бизнес-партнера президента Порошенко Олега Гладковского с коррупционных схем в оборонном комплексе.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы госконцерна в ответ на расследование коррупции в сфере украинской оборонной промышленности, сделанное участниками проекта "Наші гроші".

"Информация о так называемом семикратном повышении цены на приборы для Ан-26 является некорректной", − заявили в Укроборонпроме.

Читайте такжеСкандал в оборонке: У Путина рассказали о причастности РФ к контрабанде ради нужд украинской армииКроме того, в госконцерне рассказали, что, согласно договору с иностранными заказчиками, на двух самолетах должны быть установлены по три новых прибора альтиметра-высотомера, изготовленных не позднее 2015-го. Но якобы не нашли их у украинских производителей.

"Единственной компанией, которая согласилось доставить эти изделия, было ООО "АН-Сервис". Их проверили специалисты ГП "410 завод ГА" и представители заказчика. Других фактов импорта в Украину таких приборов (выпуска после 2014 года) официально не зафиксировано", − подытожили в Укроборонпроме.

Напомним, ранее журналисты Наших грошей опубликовали расследование о хищениях в украинской оборонной сфере на сумму более 250 млн гривен, в котором якобы замешано окружение президента Петра Порошенко - близкие друзья и бизнес-партнеры, в том числе Олег Гладковский с сыном Игорем. Из-за вспыхнувшего скандала глава государства 4 марта уволил Гладковского-старшего с должности первого замсекретаря СНБО. Позднее Гладковский-младший записал видеоответ журналистам, в котором пообещал раскрыть источники "слива" их расследования.