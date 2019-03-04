Хищения в оборонке: СМИ узнали, как Гладковские заработали на поставке приборов из России

4 марта 2019, 20:55

Укроборонпром серьезно переплатил за высотомеры, выяснили журналисты.

Журналисты узнали, что Олег и Игорь Гладковские заработали на поставке высотомеров для Ан-26
Олег и Игорь Гладковские заработали на поставке высотомеров для Ан-26, узнали журналисты / SKELET-info

Бывший генеральный директор Укрспецэкспорта, который входит в состав государственного концерна Укроборонпром, гендиректор госконцерна Павел Букин с помощью посредников — сына уже бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игоря и его друга Виталия Жукова — купил в России 6 высотомеров для выполнения контракта по ремонту казахского самолета Ан-26.

Укроборонпром заплатил за высотомеры более 14 млн гривен (свыше 567 тысяч долларов), группировка потратила 160 тысяч долларов на организацию схемы и чистая прибыль "мальчиков и папы" составила 300 тысяч долларов, а "десятку откатили" Букину, выяснили журналисты Bihus.info, говорится в программе Наші Гроші.

Журналисты отметили, что хоть Ан-26 и был сконструирован в Украине, но некоторые запчасти к нему обходными путями привозили именно из РФ, поскольку официально с 2014 года купить их у страны-агрессора нельзя. 

"За поставки запчастей к самолетам отвечал Укрспецэкспорт. Официально купить военные детали в России Укрспецэкспорт, конечно же, не мог… Букин обратился к посредникам… Летом 2016 года Букин выслал Жукову перечень необходимых деталей — высотомеров и приблизительные суммы заказов", — говорится в материале.

Журналисты узнали, что Олег и Игорь Гладковские заработали на поставке высотомеров для Ан-26
Олег и Игорь Гладковские заработали на поставке высотомеров для Ан-26, узнали журналисты / Скриншот видео с youtube.com
Журналисты узнали, что Олег и Игорь Гладковские заработали на поставке высотомеров для Ан-26
Олег и Игорь Гладковские заработали на поставке высотомеров для Ан-26, узнали журналисты / Скриншот видео с youtube.com

После этого Жуков и Гладковский-младший якобы взялись за дело, детали нужно было привезти в Украину условно чисто — со всеми документами. "Приборы российского производства поездом везут в Москву, там их оформляют… и самолетом отправляют в Арабские Эмираты, передают из одной фирмы в другую, а потом, превратив на бумаге на запчасти к гражданскому вертолету, везут в Киев", — выяснили журналисты.

В Украину багаж приходит уже "отмытым", вроде бы как не российский. "В Киеве его растормаживают уже как высотомеры и продают в Укроборонпром", — отмечается в расследовании.

В Украине концерн покупал высотомеры у фирмы АН Сервис, которую группа использовала для растормаживания. В отчете на ProZorro указано, что за специмущество (высотомеры) заплатили более 14 миллионов гривен.

Журналисты узнали, что Олег и Игорь Гладковские заработали на поставке высотомеров для Ан-26
Олег и Игорь Гладковские заработали на поставке высотомеров для Ан-26, узнали журналисты / Скриншот видео с youtube.com

"…из Москвы груз вылетал с ценой 84 тысячи долларов (2 млн 300 тысяч гривен — Ред.), это значит, что на самом деле высотомеры стоили в 7 раз меньше, чем госконцерн любезно заплатил за них Гладковскому-младшему с его бандой (более 567 тысяч долларов — свыше 14 млн гривен — Ред.)", — подчеркивается в материале.

Журналисты узнали, что Олег и Игорь Гладковские заработали на поставке высотомеров для Ан-26
Олег и Игорь Гладковские заработали на поставке высотомеров для Ан-26, узнали журналисты / Скриншот видео с youtube.com

Журналисты узнали, что Олег и Игорь Гладковские заработали на поставке высотомеров для Ан-26
Олег и Игорь Гладковские заработали на поставке высотомеров для Ан-26, узнали журналисты / Скриншот видео с youtube.com

Ранее журналисты Bihus.info опубликовали расследование о хищениях в украинской оборонной сфере на сумму более 250 млн гривен, в котором якобы замешано окружение президента Петра Порошенко, в частности, его близкие друзья и бизнес-партнеры, в том числе Олег Гладковский и его сын Игорь Гладковский. Позже глава государства уволил Олега Гладковского с поста первого замсекретаря СНБО.

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хищения Укроборонпром оборонка Ан-26 Олег Гладковский Игорь Гладковский Виталий Жуков
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