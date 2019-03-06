Порошенко и Луценко назвали "утечкой" видео о хищениях в оборонке. Журналисты говорят, что это неправда

Укроборонпром, утверждают представители власти, был фигурантом расследования ГПУ еще до заявления журналистов / УНИАН

Президент Петр Порошенко и генпрокурор Юрий Луценко на совместном заседании СНБО заявили, что журналисты программы Наши гроши с Денисом Бигусом обнародовали информацию о хищениях в Укроборонпроме за несколько недель до окончания расследования, а их сенсация основывается на утечке фактов из материалов дела в правоохранительных органах.

"Временная следственная комиссия, которая изучает информацию о хищениях в оборонной сфере, в том числе в Укроборонпроме должна оценить кричащие факты и все фамилии, причастных к этому. И ни одна фамилия не будет иметь индульгенции... Мой мессендж понятен - все равны перед законом. Не спасут ни связи, ни фамилии, ни давнее знакомство с президентом", - заявил глава государства в рамках заседания СНБО.

По словам Луценко, следствие по делу о хищениях в оборонке уже на финальной стадии и некоторым фигурантам объявлено подозрение, однако касается оно не деталей для военной техники, а неуплаты налогов.

"Дело ГПУ о криминальной деятельности Оптимумспецдеталь при поставке товаров Оборонпрома вышла на финал. После получения окончательного Акта налоговой проверки руководителю фирмы было объявлено о подозрении в уклонении от уплаты налогов на сумму 26,6 млн грн. После экспертизы переписки Рогозы возможными станут и подозрения другим фигурантам производства", - написал генпрокурор в Facebook.

Генпрокурор уверяет, что соучастникам Рогозы подозрение в мошенничестве было объявлено еще в 2018 году и сейчас его рассматривает Печерский суд. По утверждению Луценко, превышение полномочий высокопоставленным чиновниками и руководителями госпредприятий с 2016 года расследует НАБУ.

Заявление главы ГПУ развеселило одного из авторов расследования о расхищении средств в оборонной сфере Дениса Бигуса. Он заявил, что Луценко обнародовал лишь часть информации, которая была подана некорректно.

"Но это еще не все. И не совсем так, Юрий Витальевич. Поговорим в эфире в понедельник", - заявил Бигус, анонсируя финальную серию нашумевшего расследования.

Ложью слова Луценко назвал журналист и блогер Анатолий Шарий. Он уверяет, что генпрокурор заведомо говорит неправду, утверждая о проведении расследования по Укроборонпрому до резонансного журналистского расследования.

"Завтра я докажу, что слова Луценко о том, что "и так шло расследование" по Укроборонпрому, типа и без журналистов расследовали - ложь", - написал Шарий.

Ранее журналисты Наших грошей опубликовали расследование о хищениях в украинской оборонной сфере на сумму более 250 млн гривен, в котором якобы замешано окружение президента Петра Порошенко - близкие друзья и бизнес-партнеры, в том числе Олег Гладковский с сыном Игорем.

Из-за вспыхнувшего скандала глава государства 4 марта уволил Гладковского-старшего с должности первого замсекретаря СНБО.

Позднее Гладковский-младший записал видеоответ журналистам, в котором пообещал раскрыть источники "слива" их расследования.

В Укроборонпроме категорически опровергли информацию о махинациях с приборами для самолетов.