Порошенко и Луценко назвали "утечкой" видео о хищениях в оборонке. Журналисты говорят, что это неправда

6 марта 2019, 19:02

Представители власти уверяют, что авторы расследования лишь незначительно опередили следователей.

Укроборонпром
Укроборонпром, утверждают представители власти, был фигурантом расследования ГПУ еще до заявления журналистов / УНИАН

Президент Петр Порошенко и генпрокурор Юрий Луценко на совместном заседании СНБО заявили, что журналисты программы Наши гроши с Денисом Бигусом обнародовали информацию о хищениях в Укроборонпроме за несколько недель до окончания расследования, а их сенсация основывается на утечке фактов из материалов дела в правоохранительных органах.

"Временная следственная комиссия, которая изучает информацию о хищениях в оборонной сфере, в том числе в Укроборонпроме должна оценить кричащие факты и все фамилии, причастных к этому. И ни одна фамилия не будет иметь индульгенции... Мой мессендж понятен - все равны перед законом. Не спасут ни связи, ни фамилии, ни давнее знакомство с президентом", - заявил глава государства в рамках заседания СНБО.

По словам Луценко, следствие по делу о хищениях в оборонке уже на финальной стадии и некоторым фигурантам объявлено подозрение, однако касается оно не деталей для военной техники, а неуплаты налогов.

"Дело ГПУ о криминальной деятельности Оптимумспецдеталь при поставке товаров Оборонпрома вышла на финал. После получения окончательного Акта налоговой проверки руководителю фирмы было объявлено о подозрении в уклонении от уплаты налогов на сумму 26,6 млн грн. После экспертизы переписки Рогозы возможными станут и подозрения другим фигурантам производства", - написал генпрокурор в Facebook.

Генпрокурор уверяет, что соучастникам Рогозы подозрение в мошенничестве было объявлено еще в 2018 году и сейчас его рассматривает Печерский суд. По утверждению Луценко, превышение полномочий высокопоставленным чиновниками и руководителями госпредприятий с 2016 года расследует НАБУ.

Заявление главы ГПУ развеселило одного из авторов расследования о расхищении средств в оборонной сфере Дениса Бигуса. Он заявил, что Луценко обнародовал лишь часть информации, которая была подана некорректно.

"Но это еще не все. И не совсем так, Юрий Витальевич. Поговорим в эфире в понедельник", - заявил Бигус, анонсируя финальную серию нашумевшего расследования.

Ложью слова Луценко назвал журналист и блогер Анатолий Шарий. Он уверяет, что генпрокурор заведомо говорит неправду, утверждая о проведении расследования по Укроборонпрому до резонансного журналистского расследования.

"Завтра я докажу, что слова Луценко о том, что "и так шло расследование" по Укроборонпрому, типа и без журналистов расследовали - ложь", - написал Шарий.

Ранее журналисты Наших грошей опубликовали расследование о хищениях в украинской оборонной сфере на сумму более 250 млн гривен, в котором якобы замешано окружение президента Петра Порошенко - близкие друзья и бизнес-партнеры, в том числе Олег Гладковский с сыном Игорем.

Из-за вспыхнувшего скандала глава государства 4 марта уволил Гладковского-старшего с должности первого замсекретаря СНБО.

Позднее Гладковский-младший записал видеоответ журналистам, в котором пообещал раскрыть источники "слива" их расследования.

В Укроборонпроме категорически опровергли информацию о махинациях с приборами для самолетов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Укроборонпром Петр Порошенко Генпрокуратура Бигус Юрий Луценко Анатолий Шарий
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

19:02
Порошенко и Луценко назвали "утечкой" видео о хищениях в оборонке. Журналисты говорят, что это неправда
18:25
"Было больно до слез": Олег Винник рассказал об отношениях и первом страстном поцелуе
18:22
Коболев возмутился конкурсом на нового главу Нафтогаза
17:56
Политик жестко распек телепропагандистку Скабееву из-за Украины: опубликовано видео Видео
17:46
Порошенко пообещал провести международный аудит Укроборонпрома Видео
17:32
Прикольні привітання з наступаючим 8 Березня для найулюбленіших людей Фото Видео
17:15
На Общественном попросили Бойко убрать из ролика утверждение об обогащении Порошенко Видео
16:55
Перевод часов в Украине 2019: что важно помнить Видео
16:27
На честном слове и скотче: В Сети показали снимок "процветающего" Крыма при россиянах
16:26
Сторонники Порошенко поддерживают сползание к России мнение
16:17
"Где-то тихо плачет Виторган": Ксения Собчак засветилась в аэропорту с предполагаемым любовником Фото Видео
16:17
Кабмин разделил ГФС на две структуры
16:06
Адвокат рассказал о коварном плане России насчет пленных украинских моряков
15:52
"Недопустимое вмешательство": Холодницкий отреагировал на призыв посла США о своем увольнении
15:47
"Пиар-покушение": политолог сказал, как Порошенко будет "сражаться" на выборах-2019 Видео
15:38
В Генштабе ВСУ рассказали, по скольким направлениям Украину ожидает вторжение
15:33
Отмена концерта The Prodigy на UPark: что делать с билетами
15:15
Нафтогаз угрожает Газпрому новым судебным иском
15:12
Синоптики сообщили прекрасные новости о метеорологической весне в Киеве Видео
14:46
"Как флаг Украины": Анна Седокова с дочкой покрасовались в желтом и голубом платье
14:39
Выборы-2019: как голосовать переселенцам и жителям временно оккупированых территорий Видео
14:34
"Приехали совершенно больные люди": скандал вокруг избиения родни Дудя обрастает новыми подробностями
14:29
ЕС вводит новые санкции против РФ за агрессию в Керченском проливе - СМИ
14:00
"Авто без живого места, жертвы": под Киевом произошло смертельное ДТП с участием трех машин Фото
13:56
"Смотреть страшно": Ольга Бузова шокировала сеть исхудавшим видом
13:55
НАБУ закрыло уголовное дело против Труханова
13:44
Новолуние в марте 2019: что важно помнить Видео
13:20
Кабмин объявит конкурс на должность главы Нафтогаза
13:09
"Победа зависит от Киева, а не от Москвы": эксперт объяснил, когда закончится противостояние с РФ Видео
12:42
В полотенцах на голое тело: Maruv и Леся Никитюк устроили танцы под Siren Song, жаркое видео Видео
12:27
Маникюр на 8 Марта: что советуют модные тренды весны 2019 Фото Видео
12:08
Избиение матери и брата Дудя: в России полиция через полгода завела дело
11:53
"Если муж запил": эксперт назвал главные провалы Порошенко, которые будут стоить ему президентства Видео
11:30
"Горели тысячи квадратов": под Днепром на предприятии произошел серьезный пожар Фото
11:26
Наталья Холоденко стала мамой во второй раз
11:16
"Противостояние антициклона и циклона": синоптик предупредила о погодных неприятностях и похолодании Видео
11:12
Обошла Цукерберга: Forbes назвал самого молодого миллиардера в истории Видео
11:00
Киев объяснил, что будет делать в случае провала переговоров по транзиту газа Видео
10:59
Девушка дня Instagram: красотка с завидной фигурой Кери Леонова Фото
10:30
Американский капитан объяснил, почему отношения РФ и Беларуси "омрачились"
10:22
Путин теряет власть над россиянами мнение
09:56
ПЦУ пожаловалась в ООН и ОБСЕ на давление Видео
09:45
"Пугачеву по гриве видно": Игорь Николаев показал фото с Примадонной 35-летней давности
09:20
"Живут в мире лжи": Подервянский "проехался" по россиянам Видео
09:12
Миллиарды "Нибиру": европейские ученые вычислили количество опасных для Земли планет Видео
08:45
Диетолог рассказала об уйме полезных веществ в квашеной капусте
08:37
Отмена безвиза: Евросоюз будет жестко наказывать Украину за непослушание мнение
08:24
Чат із політичним аналітиком Олександром Донієм
08:20
"Главный фактор": аналитик объяснил, почему в Украине снижается курс доллара
08:09
Борщ украинский с мясом или постный: как сварить вкусный борщ
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться