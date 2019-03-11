Радикалы пришли на митинг Порошенко в Житомире

11 марта 2019, 18:05

Рядом с представителями Нацкорпуса развернуты наряды полиции.

Главред

Представители Национального корпуса пришли на митинг президента Украины Петра Порошенко в Житомире.

Как сообщает Страна.ua, националисты пришли с плакатами и выкрикивают различные лозунги, однако их заглушает громкая музыка.

Рядом с радикалами развернуты наряды полиции.

О каких-либо столкновениях или беспорядках в настоящий момент не сообщается.

Ранее лидер Национального корпуса, нардеп (внефракционный) Андрей Билецкий заявил, что Порошенко готовится распустить полк Национальной гвардии "Азов".

"Сейчас ведется активная разработка, вопрос, как распустить лучшее боевое подразделение, которое сейчас находится на фронте", - сказал Билецкий.

Напомним, в субботу, 9 марта, радикалы собрались на Майдане Незалежности в Киеве и потребовали расследовать коррупционный скандал в Укроборонпроме. Участники протеста пришли к зданию Администрации президента, где попытались прорвать кордон полиции. После этого они направились в Черкассы, где Порошенко находился с визитом. Применив пиротехнику, протестующие попытались прорваться к президенту. Защищая Порошенко, пострадали свыше 20 правоохранителей.

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Украина Петр Порошенко Житомир Нацкорпус
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