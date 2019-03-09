В Черкассах разбили лицо начальнику полиции, у Авакова радикалам грозят уголовными делами

9 марта 2019, 20:47

9 марта в Киеве и Черкассах во время массовых мероприятий произошли столкновения митингующих с правоохранителями.

Начальнику ГУ НП в Черкасской области Валерию Лютому рассекли лицо./ npu.gov.ua

Виновные в нарушении порядка и насильственных действиях против правоохранителей активистов Национального корпуса и Национальных дружин будут привлечены к ответственности, заявили в Министерстве внутренних дел.

"Заявленный мирный общественный протест политической силы Национальный корпус против совершенного преступления должностными лицами оборонной сферы не должен переходить черту закона и превращаться в другие преступления. Виновные в сегодняшнем, спровоцированном митингующими, уличном насилии будут привлечены к уголовной ответственности", - сказано заявлении, обнародованном МВД Украины.

В МВД напомнили, что 9 марта в Киеве и Черкассах во время массовых мероприятий произошли столкновения митингующих с правоохранителями.

"И в столице, и в областном центре массовые мероприятия проходили в центре городов. В Киеве правонарушители пытались силой прорвать кордон полицейских, применили газ раздражающего действия и пиротехнику. Правоохранители были вынуждены применить в ответ физическую силу и спецсредства. Во время столкновений пострадали двое правоохранителей", - сказано в заявлении.

В Черкассах во время охраны общественного порядка в центре города, где состоялись массовые мероприятия с участием большого количества граждан, во время отъезда президента Украины представители Национального корпуса пытались заблокировать кортеж главы государства и начали провоцировать на драку рядовых жителей Черкасс и полицию.

Активисты попытались прорваться на сцену, применяя пиротехнику. Правоохранители применили полицейские меры принуждения.

В результате столкновения пострадали 7 полицейских, в том числе и начальник Главного управления Нацполиции в Черкасской области полковник полиции Валерий Лютый - ему рассекли лицо.

По данному факту следственным управлением ГУ НП в Черкасской области решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее Нацкорпус обвинил полицию в блокировании авто, которые направлялись в Черкассы на митинг Порошенко.

9 марта, в Киеве на подходе к зданию Администрации президента произошли столкновения между представителями партии Национальный корпус и полицейскими.

Ранее тысячи активистов Национального дружин пикетировали особняк, который принадлежит сыну первого заместителя секретаря СНБО Игорю Гладковскому.

Напомним, журналисты Bihus.info опубликовали расследование о хищениях в оборонной сфере на сумму более 250 миллионов гривен, в котором замешано окружение Порошенко, включая близких друзей президента и его бизнес-партнеров, в том числе Гладковских.

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Черкассы Петр Порошенко полиция Нацкорпус
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