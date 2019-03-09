"Порох защищается": силовики блокируют Нацкорпус на пути в Черкассы

Полицию обвинили в блокировании транспорта Нацкорпуса / УНИАН

После того, как активисты Национального корпуса заявили о намерении попасть на предвыборной митинг Петра Порошенко в Черкассах, в областной центр стягивают силовиков.

На странице Нацкорпуса в Facebook опубликовано видео, на котором запечатлены десятки полицейсикх авто, направляющихся в Черкассы.

"Десятки автомобилей и автобусов с правоохранителями отправились из Киева в Черкассы, чтобы не допустить нашей встречи с президентом Порошенко. Соответствующие видео с длинными колоннами транспорта силовиков, которые следуют за нашими автомобилями, начали поступать от представителей НК, следующих в Черкассы", - говорится в сообщении.

В Нацкорпусе также заявили о том, что полиция без всяких причин массово останавливает автомобили НК.

"Порох защищается", - комментирует один из представителей Нацкорпуса массовый выезд силовиков в Черкассы.

"Эти действия приспешников власти свидетельствуют о том, что власть боится встречи с нами, боится честной и откровенной беседы.

Опубліковано Oleg Tolmachov Субота, 9 березня 2019 р.

Но эти запугивания и давление нас не остановят! Мы едем к Порошенко, чтобы спросить, когда сядут Свинарчуки, которые грабят украинскую армию", - добавили в Нацкорпусе.

9 марта, в Киеве на подходе к зданию Администрации президента произошли столкновения между представителями партии Национальный корпус и полицейскими.

Ранее тысячи активистов Национального дружин пикетировали особняк, который принадлежит сыну первого заместителя секретаря СНБО Игорю Гладковскому.

Напомним, журналисты Bihus.info опубликовали расследование о хищениях в оборонной сфере на сумму более 250 миллионов гривен, в котором замешано окружение Порошенко, включая близких друзей президента и его бизнес-партнеров, в том числе Гладковских.