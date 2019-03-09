Нацкорпус объявил "охоту" на Порошенко: пригрозил нагрянуть в Черкассы на президентский митинг

Нацкорпус может сорвать митинг Петра Порошенко в Черкассах / Reuters

После столкновений с полицией, которые произошли возле Администрации президента, представители Нацкорпуса покинули территорию на Банковой и заявили о намерении ехать в Черкассы искать президента Петра Порошенко.

Лидер Нацкорпуса нардеп Андрей Билецкий сообщил активистам, что президента нет в администрации, ведь он уехал в Черкассы.

Билецкий призвал участников акции ехать в Черкассы, где, по его данным, Порошенко должен принять участие в митинге, сообщает УНИАН.

Участники акции встретили эти слова громкими возгласами и аплодисментами.

Билецкий добавил, что активисты планируют "прямо спросить" у Порошенко, когда будут наказаны Свинарчуки.

По словам представителей Нацкорпуса, Порошенко будет выступать в Черкассах в 17.00.

В настоящее время почти все участники акции покинули территорию возле Администрации президента.

Ранее тысячи активистов Национального дружин пикетировали особняк, который принадлежит сыну первого заместителя секретаря СНБО Игорю Гладковскому.

Напомним, журналисты Bihus.info опубликовали расследование о хищениях в оборонной сфере на сумму более 250 миллионов гривен, в котором замешано окружение Порошенко, включая близких друзей президента и его бизнес-партнеров, в том числе Гладковских.