"Президент не сбежит": Нацкорпус достал Порошенко в Черкассах

Активисты Нацкорпуса приехали на предвыборный митинг Петра Порошенко / 18000.com.ua

В субботу, 9 марта, активисты Национального корпуса приехали в Черкассы, где президент Петр Порошенко проводил предвыборный митинг.

Акция главы государства состоялась возле дворца Дружбы народов. При этом представители Нацкорпуса выкрикивали вопросы о деле вокруг коррупционного скандала в Укроборонпроме, а после акции произошли стычки активистов с полицией.

Отметим, что полиция не пропускала активистов через кордон. Тем временем, Порошенко выступил перед собравшимися и уехал.

"Президент от нас не сбежит. Мы принудим его пойти на диалог с народом", - сказано в сообщении Нацкорпуса в Facebook.

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Опубліковано Yana Scherbatyuk Субота, 9 березня 2019 р.

Ранее Нацкорпус обвинил полицию в блокировании авто, которые направлялись в Черкассы на митинг Порошенко.

9 марта, в Киеве на подходе к зданию Администрации президента произошли столкновения между представителями партии Национальный корпус и полицейскими.

Ранее тысячи активистов Национального дружин пикетировали особняк, который принадлежит сыну первого заместителя секретаря СНБО Игорю Гладковскому.

Напомним, журналисты Bihus.info опубликовали расследование о хищениях в оборонной сфере на сумму более 250 миллионов гривен, в котором замешано окружение Порошенко, включая близких друзей президента и его бизнес-партнеров, в том числе Гладковских.