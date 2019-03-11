Билецкий сообщил о планах Порошенко ликвидировать лидеров Нацкорпуса

11 марта 2019, 16:40

Организатором, утверждает нардеп, якобы выступит замглавы СБУ Виктор Кононенко.

Андрей Билецкий
Андрей Билецкий / Главред

Лидер Национального корпуса, нардеп (внефракционный) Андрей Билецкий заявил, что президент Петр Порошенко якобы "заказал" физическое устранение лидеров Нацкорпуса.

Об этом Билецкий сообщил на пресс-конференции в Киеве.

"Они готовят физическое уничтожение лидеров движения. Заказчиком выступает Порошенко, а исполнителем - Виктор Кононенко (замглавы СБУ. - Прим.) ", - сказал он.

Накануне Билецкий заявил, что Порошенко готовится распустить полк Национальной гвардии "Азов". 

"Сейчас ведется активная разработка, вопрос, как распустить лучшее боевое подразделение, которое сейчас находится на фронте", - сказал он.

В субботу, 9 марта, радикалы собрались на Майдане Незалежности в Киеве и потребовали расследовать коррупционный скандал в Укроборонпроме. Участники протеста пришли к зданию Администрации президента, где попытались прорвать кордон полиции. После этого они направились в Черкассы, где с визитом находился Порошенко. Применив пиротехнику, протестующие попытались прорваться к президенту. Защищая Порошенко, пострадали свыше 20 правоохранителей.

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что представители Национального корпуса, устроившие потасовку на митинге Порошенко, будут привлечены к ответственности.

"Праведный гнев о коррупционном преступлении справедлив, но может ли он порождать другие преступные действия? Очевидно, нет. Очевидно, что многие среди агрессивно настроенных юношей хотели хардкора, а не справедливости и законности", - отметил министр.

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Украина СБУ Петр Порошенко Андрей Билецкий Нацкорпус Виктор Кононенко
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