Билецкий сообщил о планах Порошенко ликвидировать лидеров Нацкорпуса

Организатором, утверждает нардеп, якобы выступит замглавы СБУ Виктор Кононенко.
Лидер Национального корпуса, нардеп (внефракционный) Андрей Билецкий заявил, что президент Петр Порошенко якобы "заказал" физическое устранение лидеров Нацкорпуса.
Об этом Билецкий сообщил на пресс-конференции в Киеве.
"Они готовят физическое уничтожение лидеров движения. Заказчиком выступает Порошенко, а исполнителем - Виктор Кононенко (замглавы СБУ. - Прим.) ", - сказал он.
Накануне Билецкий заявил, что Порошенко готовится распустить полк Национальной гвардии "Азов".
"Сейчас ведется активная разработка, вопрос, как распустить лучшее боевое подразделение, которое сейчас находится на фронте", - сказал он.
В субботу, 9 марта, радикалы собрались на Майдане Незалежности в Киеве и потребовали расследовать коррупционный скандал в Укроборонпроме. Участники протеста пришли к зданию Администрации президента, где попытались прорвать кордон полиции. После этого они направились в Черкассы, где с визитом находился Порошенко. Применив пиротехнику, протестующие попытались прорваться к президенту. Защищая Порошенко, пострадали свыше 20 правоохранителей.
Глава МВД Арсен Аваков заявил, что представители Национального корпуса, устроившие потасовку на митинге Порошенко, будут привлечены к ответственности.
"Праведный гнев о коррупционном преступлении справедлив, но может ли он порождать другие преступные действия? Очевидно, нет. Очевидно, что многие среди агрессивно настроенных юношей хотели хардкора, а не справедливости и законности", - отметил министр.