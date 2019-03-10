Аваков накажет радикалов, устроивших "хардкор" в Черкассах

10 марта 2019, 10:17

Министр подчеркнул, что "скидки" для виновных из-за их боевых заслуг не будет.

facebook.com/politicalpartynationalcorps/

Представители Национального корпуса, устроившие потасовку на митинге президента Петра Порошенко в Черкассах, будут привлечены к ответственности.

Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков в Facebook.

"Праведный гнев о коррупционном преступлении справедлив, но может ли он порождать другие преступные действия? Очевидно, нет. Очевидно, что многие среди агрессивно настроенных юношей хотели хардкора, а не справедливости и законности", - отметил Аваков.

Министр подчеркнул, что "скидки" для виновных из-за их боевых заслуг не будет.

"Не будет ни понимания первопричины возмущения скандалом, ни снисходительности к боевым заслугам - так вести себя нельзя - возбуждено уголовное производство - преступившие черту должны понести наказание", - заключил он.

В субботу радикалы собрались на Майдане Незалежности в Киеве и потребовали расследовать коррупционный скандал в госконцерне Укроборонпром. Участники протестов пришли к зданию администрации президента Украины и предприняли попытку прорвать кордон полиции. После неудачной попытки они направились в Черкассы, где находился Порошенко. Применив пиротехнику, они попытались прорваться к президенту. Защищая Порошенко, пострадали 15 полицейских.

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Украина МВД Черкассы Петр Порошенко Арсен Аваков
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