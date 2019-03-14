"Лечу на фронт": Порошенко объяснил, зачем собрался на Донбасс

14 марта 2019, 18:02

Об этом он заявил в Киеве в ходе выступления по случаю Дня добровольца.

Петр Порошенко
Петр Порошенко на Донбассе / Сайт президента Украины

Украинский президент Петр Порошенко объявил о своей поездке на линию разграничения на Донбассе.

"Сегодня… я лечу на фронт, чтобы посетить наших добровольцев", — заявил глава державы.

Об этом он заявил в Киеве в ходе выступления по случаю Дня добровольца. Напомним, что День добровольца установлен решением Рады от 17 января 2017 года с целью чествования мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также для содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе.

Читайте такжеСМИ выяснили, когда и зачем Путин собрался в аннексированный КрымПозднее Порошенко подтвердил эту информацию у себя в Twitter:

Находясь на Донбассе, Порошенко поздравил местных добровольцев с праздником, в частности, полк "Азов".

Ранее сообщалось, что в центре Луцка накануне визита Порошенко вывесили 30-метровый баннер с надписью: "Ты стал президентом на крови ребят 51 ОМБР. Чтобы скрыть свои преступления, твои генералы ее уничтожили. Волынь такого не прощает".

Баннер провисел несколько часов, после чего промышленный альпинист его срезал.

Позднее на митинге Порошенко в Луцке полиция "задержала" свинью в подгузнике. Правоохранители оцепили Театральную площадь в центре города.

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Донбасс фронт Петр Порошенко
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