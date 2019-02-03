Интронизация главы ПЦУ митрополита Епифания: онлайн-трансляция

Глава ПЦУ митрополит Епифаний (Думенко) / president.gov.ua

В Киеве в соборе Святой Софии началась церемония интронизации предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополита Епифания (Думенко).

После нее пройдет первое заседание Священного Синода. В церемонии принимают участие почетный патриарх ПЦУ Филарет, а также делегаты Вселенского патриархата.

Интронизация - это торжественное возведение на престол новоизбранного главы православной или католической церкви.

Трансляцию богослужения ведет Радио.Свобода.

Ранее сообщалось, что игумен Ватопедского монастыря на Афоне архимандрит Ефрем, прибывший в Киев по указанию Константинополя для участия в интронизации главы новой церкви Епифания, был госпитализирован в одну из киевских больниц с инфарктом.