"Группы раскольников": еще одна церковь отказалась признавать ПЦУ

30 января 2019, 09:34

Православная церковь в Америке призвала решать вопросы церковной юрисдикции без вмешательства правительства.

Епифаний
Митрополит Епифаний

Синод Православной церкви в Америке отказался признать создание Православной церкви Украины.

В открытом письме Синода Православной церкви в Америке выражается "глубокая скорбь и сожаление" по поводу того, что Константинопольский патриархат создал в Украине "церковный орган" из "двух раскольничьих групп".

Руководство ПЦА призвало решать вопросы церковной юрисдикции без вмешательства правительства, а также подчёркивает, что преодолеть кризис в церковной жизни Украины можно только соборным путем.

Также решено не вносить изменения в диптих Православной церкви в Америке (богослужебный порядок упоминания глав Церквей, куда недавно Константинополь включил и главу созданной им новой украинской церкви).

"Архиерейский Синод определил: продолжать признавать и поддерживать митрополита Онуфрия в качестве канонического главы и предстоятеля Украинской православной церкви; с некоторыми из наших сестринских Церквей отказать в признании Православной церкви Украины", - сказано в открытом письме Синода ПЦА.

Напомним, недавно в Болгарской православной церкви разгорелся конфликт из-за обсуждения признания Православной церкви Украины.

15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительного собор, на нем была создана поместная украинская православная церковь — Православная церковь Украины, а также избран ее предстоятель, им стал митрополит Епифаний.

5 января Константинопольский патриарх Варфоломей подписал, а на следующий день вручил главе ПЦУ Епифанию томос об автокефалии. Документ был доставлен в Киев к Рождеству. Затем его вернули обратно в Стамбул для получения подписей всех архиереев синода Константинопольского патриарха.

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США автокефалия Томос ПЦУ
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