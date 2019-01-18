Названа дата возведения митрополита Епифания на престол ПЦУ

Интронизация митрополита Епифания состоится 3 февраля / сайт президента Украины

В воскресенье, 3 февраля, в Киеве в Софийском соборе пройдет торжественное возведение на престол новоизбранного главы Православной Церкви Украины митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

Интронизация митрополита Епифания состоится в соборе во время Божественной литургии, сообщили в ПЦУ.

"Официально сообщается, что интронизация митрополита Киевского и всея Украины Епифания состоится в воскресенье, 3 февраля… в соборе Святой Софии Киевской", — отметили в ПЦУ.

Напомним, 15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительного собор, на нем была создана поместная украинская православная церковь — Православная церковь Украины, а также избран ее предстоятель, им стал митрополит Епифаний.

Вселенский патриарх Варфоломей пригласил митрополита Епифания в Стамбул получить Томос об автокефалии для ПЦУ. Позже — 5 января — в Стамбуле патриарх Варфоломей подписал Томос, 6-го — вручил митрополиту Епифанию, а уже 7-го на Рождество Христово документ привезли в Украину.

Справка. В апреле президент Петр Порошенко написал к патриарху Варфоломею обращение с просьбой предоставить автокефалию УПЦ. Депутаты Верховной Рады поддержали обращение главы государства к патриарху.

Патриарх Варфоломей назначил двух своих экзархов в Украине. Позже стало известно, что Вселенский патриархат признал незаконной аннексию Киевской митрополии русской церковью и снял анафему с предстоятеля УПЦ Киевского патриархата патриарха Филарета.

Потом Синод РПЦ решил в полной мере разорвать отношения со Вселенским патриархатом. В начале ноября Порошенко и Варфоломей подписали соглашение о создании независимой украинской церкви.