Митрополит Епифаний

17 декабря 2018, 04:00

Биография нового Митрополита ПЦУ Епифания (в миру - Сергея Думенко)

Митрополит Епифаний
Митрополит Епифаний / УНИАН

В субботу, 15 декабря, в Киеве во время Объединительного собора украинских православных церквей, прошедшем в Софии, был избран предстоятель единой поместной православной церкви в Украине.

Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Украинской православной церкви Киевского патриархата, ректор и профессор кафедры библейских и филологических дисциплин Киевской православной богословской академии Епифаний.

МИТРОПОЛИТ ЕПИФАНИЙ: КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ

Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Белоцерковский Епифаний (Сергей Петрович Думенко) родился 3 февраля 1979 года в селе Волково Ивановского района Одесской области. 

Его детство и юность прошли на Буковине.

После школы Думенко поступил в Киевскую Духовную Семинарию, которую окончил в 1999 году с первым разрядом.

Окончил Киевскую духовную семинарию и академию. Он выпустился в 2003 году со степенью кандидата богословия за диссертацию "Формирование церковно-канонических сборников в Доникейский период и их характеристика".

С 2003 по 2005 преподавал в Ривненской духовной семинарии УПЦ КП, также занимал должность секретаря-референта Ривненского епархиального управления и личного секретаря митрополита Ривненского и Острожского Даниила (Чокалюка).

Год жил в Греции - в 2006-2007 гг. учился в Афинском национальном университете на философском факультете.

21 декабря 2007 пострижен в монашество с благословения Филарета 21 декабря 2007 в Михайловском Златоверхом монастыре с именем Епифаний в честь святителя Епифания Кипрского.

6 января 2008 рукоположен патриархом Филаретом в сан иеродиакона, а 20 января 2008 года — в сан иеромонаха.

25 января 2008 назначен секретарем Святейшего Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета. 16 марта 2008 возведен в сан архимандрита. Затем, 20 марта 2008 назначен наместником Свято-Михайловского Выдубицкого мужского монастыря города Киева. В том же году назначен управляющим делами Киевской Патриархии. Уже в 2009 году священным Синодом УПЦ Киевского Патриархата избран епископом Вышгородского, викарием Киевской епархии.

23 января 2012 возведен в сан архиепископа.

28 июня 2013 согласно решению Архиерейского Собора указом Святейшего Патриарха Филарета возведен в сан митрополита с титулом "Переяслав-Хмельницкий и Белоцерковский" с поручением церковного руководства приходами в Киевской области, а также и предназначен Патриаршим наместником с правами епархиального архиерея.

ОБЪЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СОБОР

В ходе Объединительного собора за Епифания во втором туре проголосовало большинство архиереев, которые участвовали в ОС.

Во втором туре были также кандидатуры митрополита Винницкого и Барского Симеона (УПЦ Московского патриархата) и митрополита Волынского и Луцкого Михаила (УПЦ Киевского патриархата).

В этот же день Епифаний провел первую литургию.

ЦИТАТЫ

После избрания Епифаний впервые выступил перед народом в роли митрополита.

"Я бы хотел прежде всего поблагодарить всех вас, здесь присутствующих, потому что вы стали участниками этого исторического события. Вы здесь молились, а мы там по-особенному чувствовали эту молитвенную поддержку. И это настолько нас вдохновило, что мы преодолели все те препятствия, которые были на этом нелегком пути", - сказал он.

Епифаний сказал, что патриарх Филарет продолжит в дальнейшем помогать новой Единой церкви во время ее становления. Он также поблагодарил всех архиереев, которые прибыли на Объединительный собор.

Среди всех, кто приобщился к созданию церкви, митрополит отметил Верховную Раду Украины, а также ее председателя Андрея Парубия:

"Потому что Верховная Рада сыграла важную роль. Верховная Рада показала, что все украинство в лице тех депутатов, которые представляют наш украинский народ, засвидетельствовали, что Украина стремится к единству, украина хочет иметь свою независимую автокефальную Православную церковь"

Глава церкви заявил, что "двери нашей церкви открыты для всех" и призвал всех к единению, а священников - присоединяться к Единой православной церкви: 

"Я хотел призвать всех наших собратьев, архиереев, всех верующих в новосозданную Единую украинскую православную церковь. Двери нашей церкви открыты для всех. Мы призываем к объединению, мы призываем всех быть в этой признанной Единой поместной православной церкви"

ДЕТАЛИ

Епифаний - доктор наук по богословию, профессор, ректор Киевской православной богословской академии, постоянный член Священного Синода, член Высшего церковного совета Украинской православной церкви Киевского Патриархата; наместник Свято-Михайловского Выдубичского монастыря г. Киева, настоятель академического храма святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

Был редактором интернет-портала "Ривне Православное" и членом редколлегии церковно-религиозной газеты "Духовная нива". Является членом Национального союза журналистов.

НАГРАДЫ

Удостоен церковных наград: ордена святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, ордена святого равноапостольного князя Владимира Великого III степени, ордена святого архистратига Божия Михаила, ордена Святого Креста Черногорской Православной Церкви.

Награжден государственными наградами и почетными отличиями - орденом "За заслуги" II и III степеней, грамотой Кабинета Министров Украины, благодарностью Премьер-министра Украины, грамотой Верховной Рады Украины, отличиями Министерства обороны Украины, Министерства внутренних дел Украины, командования сухопутных войск Украины, отличиями Национального педагогического университета им. М. П. Драгоманова и "Украинского народного посольства"

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