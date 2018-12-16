Автокефалия УПЦ: митрополит Епифаний провел первую литургию Единой церкви

Митрополит Епифаний / facebook.com/kosovany

В воскресенье, 16 декабря, в Михайловском Златоверхом соборе Киева состоялась первая литургия предстоятеля поместной Православной церкви Украины митрополита Епифания.

Отметим, что по итогам состоявшегося накануне Объединительного собора Украинской церкви митрополита Епифания избрали предстоятелем Православной церкви Украины. За него во втором туре проголосовало большинство архиереев, участвовавших в Соборе. Ему также предоставили титул митрополита Киевского и всея Украины.

В своем обращении после собора Епифаний призвал всех украинских архиереев присоединиться к единой поместной церкви.

"Я бы хотел призвать всех наших братьев-архиереев, всех верных, к новосозданной единой украинской православной церкви. Двери нашей церкви открыты для всех. Мы призываем всех к единению, мы призываем всех быть в этой признанной единой поместной украинской православной церкви", - подчеркнул митрополит.

Напомним, ранее Вселенский патриарх Варфоломей пригласил предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Киевского и всея Украины Епифания для участия в богослужении и получения Томоса об автокефалии.