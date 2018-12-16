Приглашение Варфоломея: названы подробности будущего получения Томоса главой ПЦУ

16 декабря 2018, 07:25

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний приглашен на Фанар.

Варфоломей пригласил предстоятеля ПЦУ на Фанар для участия в богослужении и получения Томоса
Вселенский патриарх пригласил предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания на Фанар для участия в богослужении и получения Томоса / Reuters

Вселенский патриарх Варфоломей пригласил предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Киевского и всея Украины Епифания (в миру — Сергей Думенко) на Фанар (район в турецком Стамбуле).

Глава ПЦУ приглашен на Фанар для участия в богослужении в честь праздника Богоявление (отмечается 6 января) и получения Томоса об автокефалии, написал архиепископ Евстратий (Зоря) в Facebook со ссылкой на главный секретариат Святого и Священного Синода Вселенского патриархата.

"…Вселенский патриарх Варфоломей пригласил его блаженство Епифания для совместного служения божественной литургии на Фанаре на большом празднике Богоявления и предоставления ему Томоса создания новой сестринской автокефальной церкви", — отметил спикер.

Ранее стало известно, что патриарх Варфоломей пригласил митрополита Епифания в Стамбул получить Томос об автокефалии для ПЦУ. Напомним, 15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительного собор, на нем была создана поместная украинская православная церковь — Православной церкви Украины, а также избран ее предстоятель.

В апреле президент Петр Порошенко написал к патриарху Варфоломею обращение с просьбой предоставить автокефалию УПЦ. Депутаты Верховной Рады поддержали обращение главы государства к патриарху.

Варфоломей назначил двух своих экзархов в Украине. Позже стало известно, что Вселенский патриархат признал незаконной аннексию Киевской митрополии русской церковью и снял анафему с предстоятеля УПЦ Киевского патриархата патриарха Филарета.

Потом Синод РПЦ решил в полной мере разорвать отношения со Вселенским патриархатом. В начале ноября Порошенко и Варфоломей подписали соглашение о создании независимой украинской церкви

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Зоря автокефалия Томос Митрополит Епифаний ПЦУ
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