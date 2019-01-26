В церкви Болгарии полыхнул конфликт из-за признания ПЦУ

Богослужение БПЦ / Фактор

В Болгарской православной церкви (БПЦ) из-за обсуждения признания Православной церкви Украины патриарх Неофит вступил в конфликт с митрополитами.

Соответствующее сообщение опубликовано на портале Faktor. Согласно обнародованным данным, в минувший четверг, 24 января, закончилось очередное заседание Синода БПЦ, где основной темой было обсуждение украинского вопроса.

Кроме того, сторонники трех пророссийских иерархов - Гавриила Ловчанского, Иоанна Варненского и Даниила Видинского - провели перед зданием Синода акцию в поддержку позиции РПЦ с призывом осудить действия Вселенского патриарха Варфоломея и объявить его еретиком.

Однако патриарх Неофит особо подчеркнул тот факт, что Украина - независимая страна и уже хотя бы поэтому должна иметь автокефальную церковь.

Напомним, ранее сербский патриарх повторил "мантру" РПЦ о расколе православия из-за украинской церкви. Позднее в ПЦУ официально ответили Москве на обвинение в неканоничности.