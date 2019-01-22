Кто кому мать: в ПЦУ ответили РПЦ на обвинения в неканоничности

Патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний / president.gov.ua

Попытки автокефалии Украинской православной церкви начинались еще со времен Ярослава Мудрого, заявил митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский ПЦУ Александр (Драбинко).

Он напомнил, что такие попытки были и при Петре Могиле, который был экзархом Константинопольского патриарха.

"Давайте говорить о том, что киевское духовенство было категорически против, особенно Киево-Печерской лавры духовенство, против того, что ущемляются права киевского митрополита и что он будет святиться в Москве", — подчеркнул он в интервью на Прямом.

Отвечая на обвинения в неканоничности, звучащие со стороны РПЦ, Драбинко также напомнил о шагах по автокефалии и в 20-ом веке.

"То есть говорить только о каком-то отдельном сегменте в 25 лет, за которые мы преодолели раскол, — нет, у нас история. Правильно было сказано на днях, что это еще кто кому мать. Киев — мать городов русских, об этом свидетельствует летопись. Если мы говорим об этом, что Киев — мать городов русских, а Москва, которая возникла через 150 лет после того, как князь Владимир крестил Киев, кто кому мать?" — добавил он.

Напомним, 15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительного собор, на нем была создана поместная украинская православная церковь — Православная церковь Украины, а также избран ее предстоятель, им стал митрополит Епифаний.

5 января Константинопольский патриарх Варфоломей подписал, а на следующий день вручил главе ПЦУ Епифанию томос об автокефалии. Документ был доставлен в Киев к Рождеству. Затем его вернули обратно в Стамбул для получения подписей всех архиереев синода Константинопольского патриарха.