"Митрополит церкви Святого Джавелина": в ПЦУ под аплодисменты прихожан перешел еще один "московский" митрополит

Александр Драбинко объявил о переходе в ПЦУ / gasloff.ru

Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский УПЦ МП Александр (Драбинко) официально объявил о своем переходе в Православную Церковь Украины.

С таким заявлением он выступил во время службы в Спасо-Преображенском храме, где ему УПЦ МП запретила проводить службы после его участия в Объединительном Соборе. Синод УПЦ МП снял с должностей митрополитов Винницкого Симеона (Шостацкого) и Переяслав-Хмельницкого Александра (Драбинко) и предал их анафеме за участие объединительном Соборе.

Читайте также"Иуда, тебя ждет сук": митрополит-"бунтарь" Симеон рассказал об оскорблениях со стороны УПЦ МППрихожане его слова встретили аплодисментами, пишет Громадське.

В то же время часть прихожан и священнослужителей не одобрили такого решения.

"Сегодня я впервые во время литургии поминал Вселенского патриарха и Блаженнейшего митрополита Киевского Епифания. Но, к сожалению, часть прихожан и священнослужителей не приняли моего вступления в ПЦУ, поэтому покинули храм", — поведал митрополит Драбинко.

Он выразил надежду, что эти люди вернутся. "Наши двери открыты", – добавил Драбинко.

Митрополит УПЦ МП Олександр (Драбинко) оголосив про перехід до Помісної церкви України — віряни привітали його оплесками pic.twitter.com/z76uZxWKla — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 19 декабря 2018 г.

В комментариях к видео тоже не все люди одобрили решение митрополита: "Митрополит церкви Святого Джавелина", "Это уже второй после Собора? – А их и было только двое. Уже отлучены от церкви", "Иуда", "Только двое предали православие. Бог их покарает" и т.п.

В то же время многие поддерживают данный поступок: "Молодец", "Российская секта не является церковью, так что не велика потеря, будет теперь архиепископом Православной Церкви Украины", "Это превосходно!!! На стороне Правды! Объединяемся" и т.д.

Ранее появилось видео, как прихожане в Виннице под аплодисменты и "браво" покидают лоно УПЦ МП. Перед собравшимися выступил митрополит Симеон.

Как сообщалось, что винницкие священнослужители из-за томоса взбунтовались против своего архиерея Симеона. Фотокопия результатов собрания священнослужителей была опубликована в украинских СМИ.

Напомним, 15 декабря в Софийском соборе в Киеве собрались представители УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), два митрополита УПЦ МП, экзархи Константинопольского патриархата. Они объявили о создании единой поместной церкви - Православной церкви Украины. В президиуме собора заседал президент Петр Порошенко. Главой новой религиозной организации избрали Епифания - одного из ближайших соратников лидера УПЦ КП Филарета.

6 января Вселенский патриарх Варфоломей вручит томос об автокефалии избранному предстоятелю новой церкви.