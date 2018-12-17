"Словно окончание спектакля в театре": появилось видео, как прихожане в Виннице под аплодисменты и "браво" покидают лоно УПЦ МП

Митрополит Винницкий Симеон (Шостацкий) / Православная Жизнь

Винницкая епархия заявила, что вслед за митрополитом Винницким и Барским Симеоном (Шостацким) под юрисдикцию вновь созданной Украинской православной церкви перешли и прихожане Свято-Преображенского собора УПЦ МП.

Реакцию людей на это событие записало местное издание "Вежа". На видео слышно, как люди кричат "Браво!" и громко аплодируют в храме Божьем.

Отмечается, что накануне перед собравшимися выступил митрополит Симеон. Он торжественно объявил, что больше не является архиереем УПЦ МП, перейдя в новую независимую украинскую церковь. При этом митрополит призвал прихожан следовать за ним.

В комментариях под видео на YouTube большинство приветствует такое поведение прихожан: "Только так, мы, православные, объединены одной верой в единой Украинской Церкви", "С Украиной в сердце! Браво!" и т.п.

Читайте также"Один, который не стрелял": СМИ выяснили, кто из иерархов УПЦ МП не поддержал решения их СинодаОднако нашлись и недовольные: "Смотря, как люди хлопают в ладоши и кричат "браво" можно сделать вывод, что это не прихожане, потому что больше похоже на окончание спектакля в театре. Спаси Господи!", "Это православные кричат "браво" в церкви?! Настоящие прихожане пошли, клирики пошли, почти все диаконы пошли, детский хор пошел, даже повара и те пошли – а на шоу Шостацкого созвали бюджетников, которые на нем скорее всего в первый и последний раз. Так на кого рассчитан этот цирк?? Настоящая автофекалия, с вами черт", "Аплодисменты? Актеры не очень какие-то" и т.д.

Ранее сообщалось, что винницкие священнослужители из-за томоса взбунтовались против своего архиерея Симеона. Фотокопия результатов собрания священнослужителей была опубликована в украинских СМИ.

Напомним, Синод УПЦ МП снял с должностей митрополитов Винницкого Симеона (Шостацкого) и Переяслав-Хмельницкого Александра (Драбинко) и предал их анафеме за участие объединительном Соборе.

Как сообщалось, 15 декабря в Софийском соборе в Киеве собрались представители УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), два митрополита УПЦ МП, экзархи Константинопольского патриархата. Они объявили о создании единой поместной церкви - Православной церкви Украины. В президиуме собора заседал президент Петр Порошенко. Главой новой религиозной организации избрали Епифания - одного из ближайших соратников лидера УПЦ КП Филарета.

6 января Вселенский патриарх Варфоломей вручит томос об автокефалии избранному предстоятелю новой церкви.