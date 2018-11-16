Винницкие священнослужители из-за томоса взбунтовались против своего архиерея Симеона

Богослужение УПЦ МП / Real-vin.com

Винницкие священнослужители осудили "грубое антиканоническое вмешательство Константинопольского патриархата в жизнь украинской церкви" и поддержали действия митрополита Онуфрия, предстоятеля УПЦ (Московский патриархат).

Соответствующее сообщение опубликовал портал "Страна". Согласно данным журналистов, духовенство не стало поддерживать собственного архиерея, митрополита Винницкого и Барского Симеона (Шостацкого). Тот ранее отказался подписывать решение собора епископов УПЦ (МП) от 13 ноября о разрыве евхаристического общения со Вселенским патриархатом из-за его якобы антиканонических решений.

Напомним, ранее сообщалось о том, что выступивший против УПЦ (МП) митрополит рассказал об угрозах со стороны архиереев.