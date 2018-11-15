Выступивший против УПЦ МП митрополит рассказал об угрозах со стороны архиереев

митрополит Симеон (в центре) / "Укрінформ"

Митрополит Винницкий и Барский Симеон, единственный из 83 иерархов, принимавших участие в Соборе УПЦ (Московского патриархата) 13 ноября, кто не подписал постановление, осуждающее предоставление автокефалии украинской церкви, заявил о том, что некоторые священнослужители активно уговаривали изменить мнение.

Об этом Симеон рассказал в комментарии порталу "Укринформ". Священнослужитель также заявил о том, что некоторые архиереи высказывали угрозы в его адрес.

Поддержал его лишь предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрий. "У нас демократия, и не надо никого заставлять делать что-то против своей совести" – заявил он.

Напомним, ранее стало известно о том, какие именно резонансные решения принял Синод УПЦ (МП).