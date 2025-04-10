Чем отмыть старый жир с плитки: простые и эффективные средства

Не так просто подобрать, чем отмыть старый жир на плитке, но в Сети пользователи поделились полезными советами.

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Как удалить скопившийся жир с плитки / Коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Что лучше всего отмывает старые загрязнения

Чем проще всего отчистить загрязненную жиром плитку

Как удалить скопившийся жир с плитки - задача не из простых, ведь застарелые загрязнения могут стать настоящим вызовом даже для опытной хозяйки.

Главред узнал, как вывести жир с плитки с помощью средств, которые обычно есть на кухне у каждого. Пользователи Quora поделились собственным опытом, чем отмыть жирный налет на плитке.

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Простой и доступный метод очистки самой грязной плитки - это использование уксуса и соды. Нужно замешать соду с небольшим количеством воды до состояния пасты, после чего нанести массу на загрязненную поверхность и оставить на 10-15 минут. После этого необходимо распылить на плитку уксус и дождаться реакции. Последним этапом нужно протереть губкой или щеткой плитку.

Еще один эффективный и достаточно экологическое средство это хозяйственное мыло натертое на терке. Его нужно растворить в горячей воде, после чего смочить в этом растворе губку и тщательно протереть ею плитку.

Лимонный сок также может помочь в очистке плитки от жирного налета. Сок из одного лимона следует нанести на плитку и оставить на 10 минут. За счёт кислоты жир размягчится и его можно будет легко удалить тряпкой.

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