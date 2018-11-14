"Один, который не стрелял": СМИ выяснили, кто из иерархов УПЦ МП не поддержал решения их Синода

Митрополит Винницкий Симеон (Шостацкий) / Православная Жизнь

Решения вчерашнего Синода Украинской православной церкви Московского патриархата поддержали 82 из 83-х участвующих на нем архиереев. То есть только один из участников не поддержал решения, которые среди прочего предусматривают разрыв отношений с Константинопольским патриархатом и отказ от участия в процессе создания независимой Церкви в Украине.

Как пишет LB.ua со ссылкой на собственные источники, им стал митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий). При этом источники сообщают, что на него якобы оказывалось "сильнейшее давление", однако тот свою подпись под документом так и не поставил.

Можно предположить, что на "стойкость" Симеона повлияло то, что именно его, по данным других источников, прочат на должность главы новой независимой Единой православной церкви в Украине.

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При этом официально в пресс-служба Винницкой епархии, комментируя публикации в СМИ о митрополите Симеоне как возможном предстоятеле ПЦвУ, открыто заявляют: "Митрополита Симеона попрекают его хорошими отношениями с властями. Но неужели это недостаток? Неужели плохие отношения со светской властью является обязательным показателем духовности? Слава Богу, благодаря владыке Симеону, в Винницкой епархии абсолютно нормальные отношения и с властью, и с обществом".

Напомним, Синод Украинской православной Церкви Московского патриархата отказался встречаться с гарантом на его территории – в "Украинском доме" – после того, как сегодня президент Украины Петр Порошенко так и не явился на широко разрекламированную встречу с епископатом УПЦ МП в Киево-Печерской лавре.

В то же время СМИ сообщили, что вечером в "Украинском доме" Порошенко все-таки провел встречу с частью иерархов УПЦ МП. Сообщается всего о 3-х представителях Московского патриархата. Причем председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент (Вечеря) заявил, что ему ничего не известно об этой встрече.

"С президентом может встречаться любой, у нас епископы свободные люди, граждане Украины со всем спектром всех прав, и они могут встречаться с кем угодно", – заявил он.

Позднее сообщалось, что встретившиеся с Порошенко иерархи УПЦ МП опасаются раскрывать свои имена. Как заявил советник президента, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко, совсем скоро имена готовых к объединению представителей УПЦ МП станут известны, поскольку как только священники договорятся между собой, будет названа дата и место проведения объединительного собора.

Как отмечали эксперты, до встречи Порошенко с верхушкой УПЦ МП не получится назначить дату объединительного Собора, на котором должен быть назначен глава будущей независимой церкви Украины. Несмотря на заявления, что Собор состоится 22 ноября, отмечалось, что "по крайней мере до встречи с епископатом УПЦ МП в Киево-Печерской лавре 13 ноября, дата Собора объявлена не будет. Скорее всего, не будет объявлена она и после этого".

Что касается возможных глав Единой православной церкви в Украине, то от Московского патриархата называется митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий). А вот от Киевского патриархата чаще всего называют самого предстоятеля этой Церкви – митрополита Филарета (Денисенко). При этом источники утверждают, что кандидатура Филарета не устраивает Константинополь. При этом компромиссным вариантом называют "дублера" Филарета – 39-летнего "любимчика" Филарета митрополита Епифания (Думенко).