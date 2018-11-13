Встретившиеся с Порошенко иерархи УПЦ МП опасаются раскрывать свои имена

Московская церковь разделилась на два неравномерных лагеря / Фото: Pixabay

Церковные иерархи УПЦ МП, которые поддерживают дарование Украине Томоса об автокефалии и присутствовали на встрече с президентом Украины Петром Порошенко, попросили не раскрывать их имен, ссылаясь на сильное давление со стороны враждебных автокефалии церковников.

Просьбу иерархов выполнят - до поры их имена останутся в тайне, заявил советник президента, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко, передает "Лига.нет".

Павленко отметил, что на встречу с президентом прибыли представители того крыла УПЦ МП, которое тяготится управлением Москвы и положительно относится к идее автокефальной Украинской православной церкви; более того, эти иерархи планируют Читайте также"Развод" с Константинополем и отказ от Томоса: какие судьбоносные решения принял Синод УПЦ МПсовместно идти на объединительный собор и создавать совместно новую украинскую церковь. Однако на своем пути эти люди испытывают сильное давление со стороны враждебных сил - именно поэтому их имена хранятся в тайне, отметил Павленко.

Впрочем, добавил он, совсем скоро имена готовых к объединению представителей УПЦ МП станут известны, поскольку, как только священники договорятся между собой, будет названа дата и место проведения объединительного собора.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко провел встречу с представителями Украинской православной церкви Московского патриархата в Украинском доме. Встреча проходила в закрытом режиме, периметр здания охраняли подразделения Национальной гвардии.

Ранее синод Украинской православной Церкви Московского патриархата отказался встречаться с гарантом на его территории – в "Украинском доме" – после того, как сегодня президент Украины Петр Порошенко так и не явился на широко разрекламированную встречу с епископатом УПЦ МП в Киево-Печерской лавре.

Позднее стали известны решения сегодняшнего заседания Синода Украинской православной церкви Московского патриархата. В частности, речь идет о разрыве отношений УПЦ МП с Константинополем и отказе участвовать в процессе создания автокефальной Украинской православной церкви.