Встретившиеся с Порошенко иерархи УПЦ МП опасаются раскрывать свои имена

13 ноября 2018, 23:51

Служители цервки заявляют о сильном давлении, которое оказывают на них враждебные автокефалии московские церковники.

церковь
Московская церковь разделилась на два неравномерных лагеря / Фото: Pixabay

Церковные иерархи УПЦ МП, которые поддерживают дарование Украине Томоса об автокефалии и присутствовали на встрече с президентом Украины Петром Порошенко, попросили не раскрывать их имен, ссылаясь на сильное давление со стороны враждебных автокефалии церковников.

Просьбу иерархов выполнят - до поры их имена останутся в тайне, заявил советник президента, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко, передает "Лига.нет".

Павленко отметил, что на встречу с президентом прибыли представители того крыла УПЦ МП, которое тяготится управлением Москвы и положительно относится к идее автокефальной Украинской православной церкви; более того, эти иерархи планируют Читайте также"Развод" с Константинополем и отказ от Томоса: какие судьбоносные решения принял Синод УПЦ МПсовместно идти на объединительный собор и создавать совместно новую украинскую церковь. Однако на своем пути эти люди испытывают сильное давление со стороны враждебных сил - именно поэтому их имена хранятся в тайне, отметил Павленко.

Впрочем, добавил он, совсем скоро имена готовых к объединению представителей УПЦ МП станут известны, поскольку, как только священники договорятся между собой, будет названа дата и место проведения объединительного собора.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко провел встречу с представителями Украинской православной церкви Московского патриархата в Украинском доме. Встреча проходила в закрытом режиме, периметр здания охраняли подразделения Национальной гвардии.

Ранее синод Украинской православной Церкви Московского патриархата отказался встречаться с гарантом на его территории – в "Украинском доме" – после того, как сегодня президент Украины Петр Порошенко так и не явился на широко разрекламированную встречу с епископатом УПЦ МП в Киево-Печерской лавре.

Позднее стали известны решения сегодняшнего заседания Синода Украинской православной церкви Московского патриархата. В частности, речь идет о разрыве отношений УПЦ МП с Константинополем и отказе участвовать в процессе создания автокефальной Украинской православной церкви.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
встреча УПЦ МП собор объединительный съезд иерархи дети Порошенко
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
00:18
Чорновил сравнил сходивших на "выборы" жителей Донбасса с гражданами нацистской Германии
13 ноября, вторник
23:51
Встретившиеся с Порошенко иерархи УПЦ МП опасаются раскрывать свои имена
23:25
"Аж екнуло": Астафьева показала сцены 18+ со съемок "Свингеры-2"
23:22
Украина больше не верит ни в какие соглашения с РФ - МИД
22:59
"Еще 20 лет поработает": стало известно, как "Северный поток-2" повлияет на украинскую ГТС
22:39
В Севастополе возобновили грозящую Херсонесу разрушением стройку
22:35
"Секс и прогулки": топ-6 привычек, продляющих человеческую жизнь
22:21
В "Украинском доме" Порошенко провел встречу с частью иерархов УПЦ МП - СМИ
22:02
Автор скандального ролика "Топаз, дай команду" стал гражданином России Видео
21:58
Российские приставы начали охоту за Земфирой из-за долга по ЖКХ
21:32
"На пороге техногенных катастроф": Эксперт рассказал, чем чреваты проблемы со срывом отопительного сезона
21:22
Россию обвинили во взломе системы GPS на учениях НАТО в Норвегии
21:21
Варфоломей планирует передать Томос Онуфрию, а не Филарету - росСМИ Видео
20:50
У Порошенко прокомментировали экстренный Синод УПЦ МП
20:29
Зоря разоблачил саботаж УПЦ МП встречи с Порошенко
20:01
"В советское время расстреляли бы": в России учитель угрожала детям за надпись "Путин-вор" Видео
19:59
Украинцев поймали на незаконном ремонте боевых самолетов
19:31
90% крымчан получили российский паспорт - Бабин
19:26
"Команда Порошенко ведет подлую игру": Приходько оправдала уход со скандального интервью Видео
19:07
"Наконец-то виден Гиперлуп": из-за прорыва трубы заблокировано движение в центре Киева Фото Видео
18:58
"Останешься, когда все уедут?": Сеть в восторге от трейлера нового украинского фильма Видео
18:29
"Свалятся деньги. Много денег": астрологи предупредили о вероломных подарках Венеры на этой неделе Видео
18:09
Выборы президента-2019: Порошенко в случае выхода во второй тур проиграет основным конкурентам Фото
17:53
"Сделаем Францию снова великой": Трамп затроллил Макрона из-за национализма и общеевропейской армии
17:50
В США рассказали, как Украина может стать энергонезависимой
17:50
Эксперт дал прогноз насчет судьбы украинской газотранспортной системы
17:48
"Развод" с Константинополем и отказ от Томоса: какие судьбоносные решения принял Синод УПЦ МП Видео
17:10
После сорванной Порошенко встречи в Лавре Синод УПЦ МП выдвинул президенту ультиматум Видео
17:00
Детей отправили на каникулы: еще один крупный город Украины замерзает без отопления Видео
16:53
"Бегство Продана", или Когда пиар дороже работы мнение
16:52
"Понятно, почему Гройсман похудел на 15 кг": в сети комментируют "бегство" Продана
16:46
Прокуратура открыла уголовное дело из-за "выборов" в "ЛНР"
16:30
"Вагины тоже впадают в депрессию": топ-5 неожиданных фактов о женском влагалище
15:58
В Киеве приняли решение по новым тарифам на отопление
15:47
Сеть умилил трейлер фильма "Покемон. Детектив Пикачу" Видео
15:47
Порошенко сорвал встречу с верхушкой Московского патриархата Видео
15:27
Под Одессой полиция спасла из рабства сотню украинцев
15:23
"Он душевнобольной": премьер Чехии прокомментировал "крымское похищение" его сына
14:58
Таисия Повалий назвала концерт в Кремле "знаковым событием"
14:55
"Сволочь": в центре Киева блондинка с топором изувечила спорткар Видео
14:49
МВФ оценил шокирующие потери экономики Украины из-за коррупции
14:16
Эксперт оценил, смогут ли власти Украины и "Нафтогаз" помешать "Северному потоку-2"
14:15
"Глаз не отвести": Слава из "НеАнгелов" показала стройную фигуру в бикини
13:59
Журналист: "Жаба" Луценко выдавила из него "российские казачки" стоимостью в 20 месячных пенсий
13:21
"Ошибки Украины": Вятрович назвал опору российской агрессии на Донбассе
13:17
"Снега наметет до 6 см": в ГСЧС предупредили, каким регионам Украины ждать снежного коллапса Видео
13:17
Очень горячо: Ирина Шейк снилась в крохотных бикини и сапогах
13:10
В Киеве будут снимать международный сериал - Кличко
12:46
Акция неповиновения: евробляхеры назвали дату всеукраинского протеста Видео
12:45
"Любовница" Максима Галкина прокомментировала отношения с юмористом
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять