В "Украинском доме" Порошенко провел встречу с частью иерархов УПЦ МП - СМИ

Ранее встреча сорвалась по вине самих иерархов / twitter.com/APUkraine

Президент Украины Петр Порошенко проводит встречу с представителями Украинской православной церкви Московского патриархата в Украинском доме. Встреча проходила в закрытом режиме, периметр здания охраняли подразделения Национальной гвардии.

О том, что встреча все-таки состоялась, сообщает ТСН, ссылаясь на свои источники. Отмечается, что встреча проходит в "Украинском доме".

Отмечается, что на встречу с президентом прибыло минимум три иерарха УПЦ МП.

Директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко после завершения встречи заявил журналистам, что на ней присутствовали "представители (УПЦ МП), из числа тех, кто поддерживает объединение".

Он добавил, что на встрече обсуждались различные вопросы, в том числе, президент рассказал о своих переговорах с Вселенским патриархом.

"Достаточно большая часть епископата Украинской православной церкви Московского патриархата выступает за создание единой Поместной православной церкви", - сказал Павленко.

При этом председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент (Вечеря) заявил, что ему ничего не известно об этой встрече.

"С президентом может встречаться любой, у нас епископы свободные люди, граждане Украины со всем спектром всех прав, и они могут встречаться с кем угодно", - заявил он.

Архиепископ Климент добавил, что "если это какие-то светские мероприятия и общение на какие-то государственно-церковные вопросы, то нет никаких проблем. У нас много архиереев встречаются с президентом и за пределами Киева в различных форматах, в этом нет ничего особенного".

Напомним, синод Украинской православной Церкви Московского патриархата отказался встречаться с гарантом на его территории – в "Украинском доме" – после того, как сегодня Читайте такжеУ Порошенко прокомментировали экстренный Синод УПЦ МПпрезидент Украины Петр Порошенко так и не явился на широко разрекламированную встречу с епископатом УПЦ МП в Киево-Печерской лавре.

Позднее стали известны решения сегодняшнего заседания Синода Украинской православной церкви Московского патриархата. В частности, речь идет о разрыве отношений УПЦ МП с Константинополем и отказе участвовать в процессе создания автокефальной Украинской православной церкви.