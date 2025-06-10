Массированные удары усилятся: какие 5 городов попадут под ракетную атаку в июне - названа дата

В июне атаки на укринские города только усилятся, предупредила Ангелина Вакулина.

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Атака на Украину / Коллаж Главред

Массированные удары по Украине со стороны РФ в июне только усилятся. Как рассказала Главреду астролог Ангелина Вакулина, эти города будут под атакой.

"С 15 по 22 июня есть большая опасность для многих городов Украины", - говорит астролог.

Вакулина назвала города, где РФ будет массово атаковать.

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Киев,

Днепр,

Одесса,

Сумы,

Харьков,

Кропивницкий.

"Киев и область - с 15 по 22 июня реагируем на тревоги. Масированные атаки продолжатся. Также для Киева на июнь есть достаточно крупные кибератаки (каналы, системы оповещения, радио). Удары будут направлены по инфраструктуре", - говорит астролог.

"Одесса - опасность всё еще остается. 11-15 июня могут быть удары даже до тревог. Неожиданные удары! Вижу подготовку уже. Ночные атаки будут, но видно разрушение инфраструктуры. Избегайте открытых площадей /набережной/ пляжей /центр города", - говорит астролог Вакулина.

"Харьков. 21 июня повышенная опасность. Ракетные обстрелы будут. ЖД, метро и возле, автовокзалы, мосты, заводы в опасности", - говорит астролог.

"Сумы. Весь июнь - ракетные обстрелы. Жилые районы, ЖК в опасности. Сильно пострадают приграничные территории", - отмечает в прогнозе астролог.

"Днепр в июне. Очень опасно с 20 по 22 июня. ЖД вокзал, мосты, трассы, заводы. Особенно с 20 по 22 июня стоит избегать мостов", - отметила астролог Вакулина.

"Кропивницкий - 21 июня. В опасности Автовокзалы, ЖД, Склады на окраинах города, аэродром. Город может быть под массированной атакой", - отметила астролог.

Кто такая Ангелина Вакулина Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

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Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Ранее глава МВД Игорь Клименко рассказал подробности ночной атаки дронов РФ на Украину. По его словам, больше всего пострадали столица, Киевская и Одесская область. Под ударом оккупантов была гражданская инфраструктура. В результате обстрелов произошло 19 пожаров.

Как писал Главред, армия РФ в ночь на 10 июня массированно атаковала Киев "Шахедами" и ракетами. В столице прогремели мощные взрывы, в разных районах города зафикисировали падение обломков.

Кроме того, также Россия нанесла удар и по Одессе. Оккупанты использовали ударные беспилотники. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, вспыхнули пожары.

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