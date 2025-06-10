Венгрия неоднократно пыталась вмешаться в украинские внутренние дела - Зеленский

Венгры хотели получить информацию о размещении элементов систем ПВО, утверждает президент.

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Будапешт собирает информацию об Украине / коллаж: Главред, фото: Tomas Tkacik/SOPA, ОПУ

Что сказал Владимир Зеленский:

Незаконную выдачу паспортов на Закарпатье остановили еще до войны

Будапешт собирает информацию об Украине

Будапешт различными способами пытался вмешаться в украинские внутренние дела, однако большинство случаев решались тихо, между собой. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью для венгерского издания Válasz Online.

"Нет ничего плохого в том, чтобы уважать друг друга. Так можно решить проблемы. Скажем так: Будапешт десятками разных способов пытался вмешаться в украинские внутренние дела. Вы об этом не слышали. Незаконную выдачу паспортов на Закарпатье мы остановили еще до войны. Большинство случаев мы решали тихо, между собой", - сказал Зеленский. видео дня

Говоря об агентурной сети венгерской разведки, которая была разоблачена в начале мая, президент добавил, что ее строили с 2021 года, а вопросы военного характера ставили в 2024-25 годах. Последняя передача информации состоялась 25 марта этого года.

"Почему мы обнародовали это дело? У нас есть другие фотографии и видеозаписи различных встреч, организованных венгерской Военной службой национальной безопасности (KNBSZ) на территории Венгрии, которые мы также опубликуем, если потребуется. Я не хочу никому угрожать, но на самом деле все есть в нашем распоряжении. В том числе и то, как KNBSZ платил своему агенту. Мы все задокументировали", - добавил президент.

По его словам, мадьяры хотели получить информацию о размещении элементов систем ПВО и об уязвимых местах в украинско-венгерском пограничном регионе.

"На их телефонах были конкретные вопросы - они тоже у нас есть: в одиннадцати пунктах, среди прочего, они интересовались, что скажут жители Закарпатья о присутствии венгерских миротворцев. А также о том, где дислоцируются различные наши военные подразделения. Как следует реагировать на это в условиях войны? Я не утверждаю, что Будапешт что-то хочет, но если не хочет, то для кого он собирает информацию?", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что он спросил у ответственных лиц НАТО, просили ли они венгров собирать такие данные, "они ответили, что не просили". Однако Зеленский подчеркнул, что обвиняет в этом не премьера-министра Венгрии Виктора Орбана, а венгерскую военную службу национальной безопасности.

Скандальные заявления Петера Сийярто относительно Украины - последние новости

Ранее Сийярто заявлял, что президент Украины должен понять, что каждый венгр имеет право высказывать свое мнение по вопросу ускоренного вступления Украины в Евросоюз. Украина стремится стать частью союза, в который Венгрия уже входит, а не наоборот. Поэтому Киев должен выбрать соответствующий тон.

Министр сообщал, что Венгрия выступает против проведения учебных военных миссий ЕС на территории Украины. Также Будапешт не поддерживает санкции в отношении энергоимпорта из России.

Напомним, Главред писал, что несколько месяцев назад глава МИД Венгрии заявил о том, что решение Украины запретить транзит российского газа якобы недопустимо и противоречит интеграции Украины в ЕС. Будапешт может заблокировать евроинтеграцию Украины.

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