Реальная дата завершения войны: появился неожиданный прогноз

Есть несколько факторов, которые влияют на сроки завершения войны, считает Владимир Фесенко.

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Владимир Фесенко дал прогноз о сроках завершения войны / Главред, 95 отдельная десантно-штурмовая бригада

Важное из заявлений Фесенко:

К концу года могут возобновиться переговоры о прекращении огня

Второй вариант касается уже 2026 года

Политический эксперт Владимир Фесенко прокомментировал вероятность завершения войны в Украине в ближайшее время.

"Я бы сказал, что есть два варианта. Первый: многие представители экспертного сообщества считают, что если нам удастся стабилизировать фронт осенью, после российского летнего наступления, то именно осенью, ближе к концу года, смогут возобновиться более реалистичные переговоры о прекращении огня. Это более оптимистичный вариант", — подчеркнул он в интервью ТСН.

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В то же время эксперт не исключает, что второй вариант касается уже 2026 года. Он говорит, что решающим образом будет зависеть от ситуации на фронте, от ситуации внутри России, а также от взаимоотношений Дональда Трампа с Владимиром Путиным.

"Есть версия, что Путин может пойти на встречу с Трампом не сейчас, а в следующем году, ближе к промежуточным выборам в Конгресс. Возможно, поэтому президент Украины где-то неделю тому назад в общении с журналистами сказал, что война может прекратиться до июня следующего года", — уточняет собеседник.

Вместе с тем он пояснил, что есть несколько факторов, которые влияют на сроки завершения войны: политическое, санкционное давление на Россию, чтобы уменьшить ее доходы от продажи нефти.

"Именно это главный источник финансирования войны. И возобновление снабжения американского оружия. Я думаю, это тоже один из приоритетов, который может и нам помочь, и стать сигналом для РФ. Главное — показать Путину, что ему не удастся выиграть эту войну, принудить его к реальным переговорам", — добавил Фесенко.

Ранее эксперт Олег Жданов назвал сценарий завершения войны. "Грузинский сценарий" окончания российско-украинской войны невозможен, считает Олег Жданов.

Как сообщал Главред, Путин может изменить свою стратегию в войне против Украины, если Запад не остановит военную помощь, считают в Институте изучения войны. Киеву нужно дать вооружения, необходимые для сдерживания оккупантов.

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Кто такой Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

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