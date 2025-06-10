Что на самом деле означает сигнал SOS: ответ удивит многих

SOS - это известный во всем мире сигнал бедствия.

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Что означает сигнал SOS / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Почему используют сигнал SOS

Как он расшифровывается

Пожалуй, все люди знают о самом известном сигнале бедствия - SOS. Однако, его истинное происхождение и значение часто вызывают путаницу.

Главред решил разобраться, как появился сигнал SOS.

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Как расшифровывается сигнал SOS

Многие верят, что SOS - это сокращение от "Save Our Souls" (спасите наши души) или "Save Our Ship" (спасите наш корабль), хотя на самом деле эти расшифровки не имеют ничего общего с правдой, пишет IFLScience.

Каково значение сигнала SOS

В случае аварии или другой чрезвычайной ситуации на борту корабля, экипажу нужно было максимально быстро передать сигнал тревоги. Он должен был быть простым, чтобы его было легко набрать, чтобы не тратить лишнего время. Именно поэтому выбрали сигнал SOS.

Это прекрасный пример бекронима. Сначала эта аббревиатура не имела никакой расшифровки, а уже потом люди начали приписывать ей значение.

Что интересно, до внедрения единого международного сигнала бедствия разные страны и телекоммуникационные организации использовали разные сигналы, что нередко приводило к путанице.

Так, в 1904 году телекоммуникационная компания Marconi предложила код бедствия CQD, который означал "Ищу вас. Беда!" или "Все станции. Беда!". В то время как в США применяли код NC, что означало "клич о помощи без промедлений". Европейские суда вообще использовали десятки различных вариантов.

Чтобы избежать путаницы, Международная радиотелеграфная конвенция 1906 года предложила - "корабли, терпящие бедствие, должны использовать такой сигнал: три точки/три тире/три точки, повторяющийся через короткие промежутки времени". Эта инструкция вступила в силу в 1908 году, хотя морякам понадобилось некоторое время, чтобы начать ее применять.

Когда впервые использовали сигнал SOS

Первый задокументированный случай использования сигнала SOS в США произошел в 1909 году, когда Теодор Хаубнер подал сигнал бедствия с парохода SS Arapahoe у мыса Хаттерас в Северной Каролине. Однако, чтобы перестраховаться, он также отправил старый сигнал CQD, опасаясь, что новый код не будет распознан.

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