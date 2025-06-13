Нацполиция проводит более 500 обысков по всей Украине: в чем причина

Больше деталей озвучат после завершения всех следственных действий.

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Операция Нацполиции / коллаж: Главред, фото: Нацполиция

Кратко:

Нацполиция проводит масштабную спецоперацию с более 500 обысками

Операция продолжается по всей Украине

Цель мероприятий - уменьшение рисков для граждан, предотвращение преступлений

В Украине проводят более 500 обысков в рамках масштабной спецоперации Национальной полиции, направленной на борьбу с незаконным оборотом оружия и боеприпасов. Об этом говорится в Telegram-канале Национальной полиции Украины.

Отмечается, что операция продолжается по всей стране и реализуется во взаимодействии с Офисом Генерального прокурора и другими правоохранительными органами.

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Также известно, что цель мероприятий - уменьшение рисков для граждан, предотвращение преступлений.

"Указанные действия направлены на повышение уровня безопасности в обществе, предотвращение преступлений, связанных с использованием нелегального оружия, а также его незаконного оборота", - говорится в сообщении.

Больше деталей правоохранители обещают предоставить после завершения всех следственных действий.

Полиция - последние новости Украины

Напомним, как сообщал Главред, 28 апреля наряд полиции прибыл на вызов о семейной ссоре в Николаевской области. Во время выполнения долга, нападавший бросил гранату в правоохранителей. Четверо полицейских получили ранения, один из них скончался от полученных травм.

Также известно, следователи Главного управления Нацполиции в Тернопольской области задержали сотрудников районного ТЦК и СП, которые зарабатывали до 150 000 долларов ежемесячно на схемах с военнообязанными.

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Что такое Национальная полиция Украины? Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

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