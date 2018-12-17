Примкнувших к новой украинской церкви иерархов УПЦ МП предали анафеме

17 декабря 2018, 14:08

Синод запретил архиереям священнослужение.

Синод УПЦ МП

Синод УПЦ МП снял с должностей митрополитов Винницкого Симеона (Шостацкого) и Переяслав-Хмельницкого Александра (Драбинко) и предал их анафеме за участие объединительном Соборе.

Об этом сообщил спикер УПЦ МП архиепископ Климент.

"Священный Синод вынужден был принять соответствующие решения относительно двух архиереев, которые, несмотря на решение архиерейского собора, приняли участие в собрании 15 декабря", - сказал он.

Архиепископ отметил, что синод запретил им священнослужение.

В субботу, 15 декабря, в Софийском соборе в Киеве собрались представители УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), два митрополита УПЦ МП, экзархи Константинопольского патриархата. Они объявили о создании единой поместной церкви - Православной церкви Украины. В президиуме собора заседал президент Петр Порошенко. Главой новой религиозной организации избрали Епифания - одного из ближайших соратников лидера УПЦ КП Филарета.

6 января Вселенский патриарх Варфоломей вручит томос об автокефалии избранному предстоятелю новой церкви.

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Украина УПЦ МП Климент Александр Драбинко Митрополит Симеон (Шостацкий) ПЦУ
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