Сербский патриарх повторил мантру РПЦ о "расколе" после томоса для ПЦУ

Патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний / УНИАН

Получение Украиной томоса приведет к расколу и поставит под угрозу единство православия, заявил Сербский патриарх Ириней.

"Не болеем ни за Константинополь, ни за Россию, а придерживаемся канонов, в которых все четко указано. Украинская Православная Церковь была в составе Русской Православной Церкви, после получила автономию и сегодня существует в Украине. Эта Церковь насчитывает около 90 епархий, 90 епископов и наибольшее количество верующих ... Относительно других церквей в Украине все понятно: если отбросить политику, то канонический момент очень ясный", - сказал он.

По мнению Иринея, что реальная причина этого не канонического деяния - политика.

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"Желание сильных мира сего иметь лучший контроль на этой земле. На этот путь стал и Патриарх Константинопольский, не консультируясь ни с кем, вероятно, в согласии с некоторыми другими силами этого мира, принял катастрофическое решение. Таким образом, раскол в Украине будет узаконен и продлен", - подчеркнул он.

Ириней считает, что ситуация с предоставлением томоса создана шовинистами, коррумпированными политиками, при содействии униатов, и антиканоническими действиями Константинопольского Патриархата. Тем самым был углублен расширен раскол и поставлено под серьезную угрозу единство Православия в целом.

Он отметил, что сама по по себе автокефалия не является политической вещью.

"По этому поводу в послании отмечается: "Если по логике этого мира автокефалия будет пониматься как-то иначе, как элемент государственного суверенитета, национальной самобытности и отделения, тогда она не способствует единству и созданию Церкви, но провоцирует произвол и эгоизм. И она становится, как ни парадоксально, хулой на Святого Духа", - подчеркнул он, сообщает пресс-служба УПЦ МП.

Напомним, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января 2019 года Епифаний получил томос об автокефалии от Вселенского патриарха Варфоломея.