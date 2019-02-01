Госпитализирован с инфарктом прибывший на интронизацию Епифания ингумен из Афона

1 февраля 2019, 23:36

Медики не делают пока никаких конкретных прогнозов.

Старец со слабым сердцем тяжело перенес путешествие в Украину / Фото: globallookpress.com

Приехавший в Киев по распоряжению Константинополя гумен Ватопедского монастыря на Афоне архимандрит Ефрем, который прибыл в украинскую столицу для участия в интронизации главы ПЦУ митрополита Епифания, срочно госпитализирован в одну из киевских больниц с инфарктом.

Как сообщает телеканал "Царьград" со ссылкой на свои источники, врачи предполагают, что госпитализация старца продлится неопределенно долгое время, поэтому в торжественных мероприятиях он участвовать не будет.

Отмечается, что ранее старец Ефрем перенес операцию стенирования сердца и неоднократно переживал сердечные приступы.

Напомним, в РПЦ заявили, что ни один из представителей поместных православных церквей, за исключением константинопольского, не будет присутствовать на интронизации главы созданной Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополита Епифания.

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