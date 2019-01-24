Из поместных церквей на интронизацию Епифания приедет только Константинополь

Глава ПЦУ митрополит Епифаний (Думенко) / Reuters

В РПЦ заявили, что ни один из представителей поместных православных церквей, за исключением константинопольского, не будет присутствовать на интронизации главы созданной Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополита Епифания.

Об этом сообщил замспикера Московского патриархата протоиерей Николай Балашов, передает РИА Новости.

"Никто не собирается направлять своих представителей, кроме вынужденного это сделать Константинополя, на предстоящую 3 февраля интронизацию его так называемого предстоятеля (Епифания. - Прим.)", - добавил он.

Напомним, 5 января Константинопольский патриарх Варфоломей подписал, а на следующий день вручил главе ПЦУ Епифанию томос об автокефалии. Документ был доставлен в Киев к Рождеству. Затем его вернули обратно в Стамбул для получения подписей всех архиереев синода Константинопольского патриарха.