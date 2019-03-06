ПЦУ пожаловалась в ООН и ОБСЕ на давление / pomisna.info

Православная церковь Украины (ПЦУ) обратилась к Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Организации Объединенных Наций из-за давления, которое оказывается на украинскую церковь на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

Притеснения со стороны оккупационной российской власти в отношении Крымской епархии, которую возглавляет архиепископ Симферопольский и Крымский Климент, не прекращаются уже в течение более 5 лет, говорится в заявлении Священного синода ПЦУ, обнародованном на ее официальном сайте.

Читайте также"Бал сатаны в Песках": на Волыни разгорелся скандал из-за захвата храма бывшей УПЦ МПИз последних проявлений давления – попытка отобрать помещение кафедрального храма святых Владимира и Ольги в Симферополе, давление на общину храма в Евпатории, а также задержание самого архиепископа Климента.

"Существенно ухудшается ситуация" и с соблюдением права на свободу совести и вероисповедания на территории так называемых "ЛНР" и "ДНР". Например, в "ДНР" общинам и священнослужителям ПЦУ угрожают полным запретом с конфискацией имущества и депортацией священников.

"…обращаемся к Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, к странам-гарантам Минского процесса, к Европейскому Союзу и вообще ко всем демократических странам, международным и межконфессиональным институтам с призывом повлиять на тех, от кого на этих территориях зависит принятие решений, для того, чтобы прекратить эскалацию гонений на нашу Церковь", – призвали в ПЦУ.

Напомним, архиепископа Климента задержали в Крыму 3 марта. Позже архиепископ рассказал, что был задержан якобы после того, как стало известно о краже из его церкви. Потом оккупанты обвинили его в использовании на рынке возле автовокзала "нецензурной брани"("мелкое хулиганство").

Вечером 3 марта в захваченном РФ Крыму оккупанты отпустили архиепископа Крымской епархии Православной церкви Украины Климента (в миру — Павел Кущ). На архиепископа Климента "правоохранители" не составили админпротокол, отметил юрист.

Ранее УПЦ МП пожаловалась в Европейский суд из-за ареста храма. Верующих лишили возможности пользоваться храмом, заявили в УПЦ МП.

Также в УПЦ МП пожаловались на захват храма на Тернопольщине. Прихожане Московского патриархата вынуждены были присутствовать на литургии под открытым небом.

Напомним, также сообщалось о том, что на Волыни из храма выгнали священников УПЦ МП. Сторонники ПЦУ захватили Свято-Михайловский храм, заявили в УПЦ МП.