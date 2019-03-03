Задержание в Крыму: появились хорошие новости об архиепископе ПЦУ

В Крыму "правоохранители" отпустили архиепископа Климента, сообщил адвокат / УНИАН

В захваченном РФ Крыму оккупанты отпустили архиепископа Крымской епархии Православной церкви Украины Климента (в миру — Павел Кущ).

На полуострове "правоохранители" не составили на архиепископа Климента административный протокол, написал на своей странице в Facebook адвокат Николай Полозов.

Юрист подчеркнул, что архиепископ ПЦУ уже на свободе, а также показал совместное с ним фото.

"Архиепископа Климента отпустили… Он на свободе!" — отметил защитник.

В Крыму "правоохранители" отпустили архиепископа Климента, сообщил адвокат / Скриншот с facebook.com/nikolay.polozov

Напомним, архиепископа Климента задержали в Крыму 3 марта. Позже архиепископ рассказал, что был задержан якобы после того, как стало известно о краже из его церкви. Потом оккупанты обвинили его в использовании на рынке возле автовокзала "нецензурной брани" ("мелкое хулиганство").